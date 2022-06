Test ASUS Zenbook S 13 z AMD Ryzen 7 6800U i układem graficznym Radeon 680M. Testujemy najszybsze iGPU w smukłym laptopie

Ostatnio opublikowaliśmy recenzję ultrabooka ASUS Zenbook 14 UX3402, który jako pierwszy z testowanych u nas laptopów był wyposażony w procesor Intel Core i5-1240P z rodziny Alder Lake-P. Nie da się ukryć, że notebook nie został przeze mnie lekko potraktowany, choć z drugiej strony nowy Zenbook całkowicie sobie na to zasłużył. W tym samym czasie do redakcji przyjechał bardzo podobny model - Zenbook S 13 OLED, tym razem wyposażony w AMD Ryzen 7 6800U.

Nie ukrywam, że po dwóch wpadkach z rzędu (a tak określam zarówno ROG Zephyrusa G14 2022 jak również Zenbooka 14 UX3402), rozpoczęcie testów modelu ASUS Zenbook S 13 OLED wywołało u mnie duży niepokój i to nawet pomimo faktu, że laptop wykorzystuje bardziej efektywny energetycznie procesor AMD Ryzen 7 6800U. Okazuje się, że dalsze odchudzenie obudowy ma również negatywny wpływ na wydajność tego urządzenia. Jeśli ktoś oczekuje, że AMD Ryzen 7 6800U oraz iGPU Radeon 680M zaprezentują tutaj pełnię możliwości to od razu uprzedzam, że może się srogo rozczarować. Skromny układ chłodzenia oraz bardzo restrykcyjne limity energetyczne nie wieszczą ogromnego sukcesu, choć pod niektórymi względami i tak jest lepiej niż w przypadku Zenbooka 14 UX3402.

ASUS Zenbook S 13 OLED to jeden z najlżejszych ultrabooków, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na rynku. Pomimo odchudzenia obudowy, w środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 6800U z układem graficznym Radeon 680M. Oby tylko to odchudzenie nie miało tak negatywnych skutków jak w prezentowanym niedawno Zenbooku 14 UX3402...

Zanim jednak przejdziemy do testów wydajności, zatrzymajmy się na moment na zmianach, jakie przynosi APU Rembrandt. Zmiana zintegrowanego układu graficznego pozwoliła na wprowadzenie szeregu zmian w zapleczu multimedialnym. Nowe iGPU w pełni wspiera 10-bitowy HEVC, a także nowszy i efektywniejszy kodek AV1. Nie brakuje wsparcia dla portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Procesory otrzymały nowy kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a także obsługę magistrali PCIe 4.0 z możliwością umieszczenia w laptopie do trzech nośników SSD PCIe 4.0. Procesory Rembrandt nie zmienią się z kolei pod względem konfiguracji rdzeni. Otrzymujemy tutaj jednostki 6- i 8-rdzeniowe z obsługą do 12 lub do 16 wątków jednocześnie. Nie brakuje także dalszych usprawnień mikroarchitektury, dzięki czemu nowe procesory AMD Rembrandt odznaczają się lepszą sprawnością energetyczną, a co za tym idzie - jeszcze dłuższym czasem pracy na akumulatorze. Więcej o Zen 3+ piszemy w tym miejscu.

Zintegrowane układy graficzne RDNA 2 są mocno zmodyfikowane względem tego, co otrzymaliśmy przy okazji architektury Vega. Zwiększono m.in. o 50% liczbę bloków obliczeniowych - z 8 CU w Vega do 12 CU w RDNA 2. Do tego dochodzą odrębne jednostki do obsługi Ray Tracingu, dwukrotnie poszerzony backend czy dwukrotnie zwiększona pamięć cache poziomu L2 - z 1 MB (Vega) do 2 MB (RDNA 2). Zmiany zaszły także w potoku grafiki, co umożliwiło zwiększenie zegarów rdzenia graficznego - dla Radeona 680M jest to maksymalnie 2200 MHz (Ryzen 7) lub 2400 MHz (Ryzen 9). Przy zegarze 2400 MHz, moc obliczeniowa iGPU sięga 3,4 TFLOPS (FP32) lub 6,8 TFLOPS (FP16). Dzięki nowym kontrolerom DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz, możliwe było także zwiększenie przepustowości o 50% względem układów graficznych opartych na architekturze Vega oraz z pamięciami DDR4/LPDDR4x. Te wszystkie zmiany mają skutkować nawet 2-krotnie wyższą wydajnością w grach (porównanie dotyczy Ryzen 5000U 15 W vs Ryzen 6000U 28 W). Do tego dochodzi także pełne wsparcie dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 oraz FSR 2.0.