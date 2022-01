Acer Swift X 2022 - pierwszy laptop z procesorami Intel Alder Lake-P oraz kartą graficzną Intel ARC Alchemist

Już jutro rozpoczną się pierwsze konferencje w ramach targów CES 2022. Swoje nowości zaprezentują firmy Intel, AMD oraz NVIDIA. W przypadku tej pierwszej, z całą pewnością pojawią się mobilne procesory Alder Lake dla wydajnych notebooków oraz ultrabooków. Nie mamy natomiast pewności, czy pojawią się jakiekolwiek informacje na temat kart graficznych ARC Alchemist. Jeszcze przed końcem 2021 roku informowaliśmy, że faktyczna premiera nowych GPU może odbyć się nie wcześniej niż w marcu. Tymczasem wygląda na to, że jeszcze w trakcie targów CES 2022 pierwsze firmy zaprezentują laptopy, które będą oparte o karty ARC. Sugeruje to portal VideoCardz, który dotarł do wczesnych informacji na temat ultrabooka Acer Swift X 2022.

Acer Swift X 2022 będzie pierwszym (lub jednym z pierwszych) laptopów, wyposażonych w kartę graficzną Intel ARC Alchemist. Ponadto na targach CES 2022 zostanie zaprezentowany Acer Nitro 5 z odświeżonym designem.

Portal VideoCardz podzielił się pierwszym zdjęciem laptopa Acer Swift X 2022. W porównaniu do ubiegłorocznej wersji możemy zauważyć m.in. zastosowanie ekranu o proporcjach 16:10 zamiast panoramicznych 16:9. Widzimy także część portów, w tym 2x Thunderbolt 4, pełny HDMI oraz pojedynczy USB 3.2 typu A Gen.2. Laptop ma być w całości oparty na platformie Intela, co oznacza wykorzystanie nie tylko procesorów Alder Lake-P, ale także karty graficznej Intel ARC Alchemist. Sądząc po przeznaczeniu ultrabooka, w środku znajdziemy mniejszy SoC 2 z 1024 procesorami strumieniowymi, 8 blokami Xe-CORE oraz 4 GB pamięci GDDR6. Przypominamy, że w zeszłym roku Swift X otrzymał m.in. GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU z mocą 40 W.

Podczas targów CES 2022 firma Acer zaprezentuje także odświeżony model laptopa Nitro 5. To popularna jednostka, która w zeszłym roku otrzymywała mocniejsze podzespoły, w tym procesory Intel Tiger Lake-H i AMD Cezanne-H, a także karty NVIDIA GeForce RTX 3000. Tegoroczna wersja ma mieć nieco odświeżony design, zwłaszcza na zewnętrznej pokrywie. Materiały wykorzystane do budowy w okolicach wylotów chłodzenia jeszcze bardziej będą przypominać modele Acer Helios 300. W trakcie CES 2022 pokazane zostaną także nowe wersje notebooków Acer Triton 500 SE oraz Acer Helios 300. Szczegóły dotyczące specyfikacji poznamy w ciągu nadchodzących dwóch dni.

