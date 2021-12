Test Acer Swift 3 - Multimedialny laptop z systemem Windows 11 oraz z pełnym wsparciem dla platformy Intel EVO

Blisko dwa miesiące temu zadebiutował system operacyjny Microsoft Windows 11. W zamyśle firmy ma być estetyczniej, prościej, bardziej funkcjonalnie oraz wydajniej. Mieliśmy już okazję sprawdzić wydajne procesory oraz karty graficzne w porównaniu Windows 10 oraz Windows 11, podczas którego potwierdziliśmy, że sprzęt w grach na Windowsie 11 nic nie traci, a tylko zyskuje dodatkowe klatki na sekundę. Tym razem przyszła pora na sprawdzenie jednego z pierwszych ultrabooków w Polsce, który ma fabrycznie zainstalowany system Windows 11. Mowa o Acerze Swift 3 z procesorem Intel Core i5-1135G7. Po raz pierwszy laptop z tej serii otrzymał certyfikat Intel EVO. Nie przypadkowo, bo sprzęt wypada po prostu lepiej od swoich poprzedników.

Autor: Damian Marusiak

Najnowszy Acer Swift 3 czerpie garściami z tego, co oferuje platforma Intel EVO oraz Windows 11. Powinniśmy zatem oczekiwać lepszej responsywności w codziennym użytkowaniu oraz wydłużonego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Choć na pierwszy rzut oka Acer Swift 3 z Windows 11 wygląda bardzo podobnie jak poprzednicy, zawiera w sobie kilka zmian, które finalnie wpływają na ocenę. Bardzo zaskoczyła mnie obecność SSD PCIe 4.0 x4 NVMe zamiast PCIe 3.0 x4 NVMe, który to najczęściej jest montowany w laptopach z podobnej półki cenowej. Myślę, że nie popełnię błędu jeśli napiszę, że nowy Swift 3 to najtańszy laptop oferujący wbudowany nośnik SSD, wykorzystujący najnowszy interfejs. Spora w tym zasługa procesorów Intel Tiger Lake, które jako pierwsze (i wciąż jedyne) w laptopach oferują pełne wsparcie dla PCIe 4.0. Sprzęt oferuje także całkiem niezły procesor, który sprawdzi się do codziennego użytku oraz multimedialnych zastosowań. Z kolei Windows 11 sprawia, że całość działa jeszcze szybciej i jest bardziej responsywna. Nie są to gigantyczne zmiany względem Windows 10, ale docenia się je tym bardziej, im dłużej korzysta się z takiego laptopa. Coś co z początku wydaje się mieć marginalne znaczenie, po kilku tygodniach obcowania wzrasta do rangi zasłużonej zalety. Sprawdźmy, co jeszcze ma do zaoferowania nowy Acer Swift 3.

Acer Swift 3 w najnowszej wersji nie tylko wspiera platformę Intel EVO, ale także ma preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11.

Acer Swift 3 w prezentowanej wersji oferuje także procesory Intel Tiger Lake (11 generacja układów Intel Core). O procesorach dużo się mówiło na długo przed ich finalnym debiutem (2 września 2020). Przede wszystkim wykorzystują one przeprojektowaną architekturę Willow Cove, bazującą na ubiegłorocznej Sunny Cove. Zmieniono głównie podsystem pamięci cache, zwiększając ilość cache L1, cache L2 oraz cache L3. Wykorzystano ponadto zauważalnie usprawniony 10 nm proces technologiczny, nazwany 10 nm SuperFin. Nazwa powiązana przede wszystkim z użyciem nowych tranzystorów SuperFin, które mają umożliwić pracę z wyższym zegarem przy jednocześnie niższych napięciach. Acer Swift 3, który dostępny jest już w Polsce, wykorzystuje wyłącznie procesor Intel Core i5-1135G7, wyposażony w 4 rdzenie oraz 8 wątków. Bazowy zegar wynosi 2,4 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,2 GHz. Intel Core i5-1135G7 ma domyślne TDP na poziomie 28 W. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również jako pierwszy wprowadza PCIe 4.0 do notebooków. Obsługuje również pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz. Urządzenie wspiera także platformę Intel EVO, co jest nowością dla tej serii.

Nowością jest także zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (80 EU w wersji z procesorem Intel Core i5-1135G7). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niskim zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako 10 nm SuperFin. Moc obliczeniowa nowego iGPU to 2,07 TFLOPS, co przynajmniej w teorii powinno dawać palmę pierwszeństwa. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.