Acer Nitro V 15 - nadchodzi nowa edycja laptopa dla graczy, która wniesie kilka znaczących usprawnień do serii

Tajwańskie przedsiębiorstwo Acer po raz kolejny przychodzi z nową propozycją dla graczy. Tym razem jest nią przedstawiciel serii laptopów Nitro V 15. Urządzenia z tej linii były już wcześniej obecne na rynku, a omawiana nowość ma przynieść do niej kilka zmian. W szczególności będą nimi: matryca z wyższą częstotliwością odświeżania, większa ilość pamięci RAM, a także pojemniejszy nośnik danych. Usprawnienia są zauważalne, a jednak cena została utrzymana na podobnym pułapie.

Do sprzedaży niebawem trafi nowy model laptopa gamingowego od Acera - Nitro V 15. Urządzenia zaoferuje trochę więcej od swoich bezpośrednich poprzedników, a mimo to jego cena wcale nie okaże się dużo wyższa.

Decydując się na zakup, także tym razem możemy liczyć na procesor ze stajni Intela, a dokładniej mówiąc jednostkę z serii Core i7 13. generacji. Otrzyma ona wsparcie ze strony układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, a w mniej wymagającym scenariuszu będzie mogła skorzystać z zintegrowanego układu. Dostępna pamięć RAM będzie teraz wynosić maksymalnie 32 GB (w poprzednich modelach było to 16 GB), z kolei za magazyn danych posłuży nośnik SSD o pojemności do 2 TB (wcześniej 1 TB). Jednak zmianą, którą docenią najbardziej zapaleni gracze, będzie matryca o przekątnej 15,6 cala, która może się poszczycić odświeżaniem na poziomie 165 Hz i bardzo niskim czasem reakcji wynoszącym 3 ms. Wyświetlacz pokrywa też 82% frontowej powierzchni, co przekłada się na przyzwoicie cienkie ramki wokół.

Acer Nitro V 15 (ANV15-51) Procesor Intel Core i7 13. generacji Zintegrowany układ Intel UHD Graphics for 13th Gen Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB (60 W) Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 5200 MHz SDRAM Magazyn danych 1 x SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności do 2 TB Ekran 15,6" 1920 x 1080 px, 165 Hz, 3 ms Złącza 1 x HDMI

1 x Thunderbolt 4

3 x USB typu A 3.1 Gen 1

1 x USB typu C 3.1 Gen 2 Łączność WiFi 6, Bluetooth 5.1, Ethernet Akumulator 57 Wh Kamera internetowa Tak Wymiary i waga 362,3 x 239,9 x 26,9 mm / 2,11 kg System Windows 11 Home Cena Od 5200 zł

Urządzenie może skorzystać ze standardowego (dla gamingowych sprzętów) aktywnego systemu chłodzenia, na który składają się dwa wentylatory, a co za tym idzie - dwa wloty powietrza. Laptop sprawdzi się nie tylko podczas gier, ale również, kiedy zechcemy go wykorzystać do innej rozrywki - na pokładzie znajdziemy głośniki wspierane systemem DTS: X Ultra. Możemy liczyć także na lepszą jakość rozmów wideo, dzięki technologiom Acer Purified View i Acer Purified Voice. Acer udostępnia oprogramowanie NitroSense, które pozwoli nam zarządzać podświetleniem RGB, jak również prędkością wentylatorów. Dostępność sprzętu przewidywana jest na połowę października 2023 roku, natomiast cena za najtańszy model wyniesie 5200 zł.

Źródło: Acer