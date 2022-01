Acer Nitro 5, Predator Helios 300 i Predator Triton 500 SE – odświeżone laptopy do gier w topowych konfiguracjach

Acer jest kolejną marką na targach CES 2022, która zaprezentowała swoje odświeżone laptopy. Mowa o modelach Acer Nitro 5, Predator Helios 300 oraz Predator Triton 500 SE. Ciekawy wydaje się zwłaszcza pierwszy model, który prezentuje zupełnie inny niż dotąd design. Będzie to model z 165-hercowym ekranem QHD, nowymi procesorami marki Intel bądź AMD oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Podobnie model Predator Helios 300 dostępny będzie z procesorami z linii Intel Alder Lake-H i grafiką NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Prawdziwym mocarzem będzie z kolei Predator Triton 500 SE, wyposażony w układ Intel Core i9-12900H, grafikę NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, RAM DDR5 oraz WiFi 6E.

Acer Nitro 5, Predator Helios 300 oraz Predator Triton 500 SE to kolejne laptopy, które pojawią się już niebawem w sklepach w konfiguracji m.in. z układami Intel Alder Lake, obsługujące przy tym WiFi 6.

Model Acer Nitro 5 dostępny będzie już w marcu 2022 w cenach zaczynających się od 1700 dolarów. Laptop dostępny będzie w konfiguracji 17,3 oraz 15,6-calowej, co zaowocuje odpowiednio 2650 x 1440 bądź 1920 x 1080 pikselami rozdzielczości oraz odświeżaniem 165 Hz oraz 144 Hz. Tak będzie przynajmniej w przypadku modeli wyposażonych w procesory AMD. Jeśli zdecydujemy się na układ Intela, oba warianty będą cechowały się rozdzielczością 2650 x 1440 px i odświeżaniem 165 Hz. Tegoroczna odsłona to nie tylko układy CPU nowej generacji, ale także dodatkowy wentylator w obudowie. Jego pracą będziemy zarządzać z poziomu oprogramowania NitroSense. Jak już wspomnieliśmy, Nitro 5 będzie można kupić w wersji z procesorami Intel Alder Lake 12. generacji bądź procesorami AMD Ryzen z serii 6000. Nie wspomniano co prawda o żadnych konkretnych modelach, ale można spodziewać się tu obecności układów do jednostki Intel Core i7-12800H oraz do AMD Ryzen 9 6900HX. Za grafikę odpowiadać ma karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (do 150 W TGP), a w roli pamięci wystąpią kości DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Jednostki napędzane układami Intela otrzymają ponadto port Thunderbolt 4.0, zaś modele AMD - USB 4.0. Nie zabraknie także złącz HDMI 2.1, USB-C oraz rozwiązań WiFi 6 i Bluetooth 5.2.

Acer Nitro 5 (Intel) Acer Nitro 5 (AMD) Procesor Do Intel Core i7-12800H Do AMD Ryzen 9 6900HX Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Pamięć ? GB RAM DDR5 4800 MHz Nośnik danych 2x PCIe 4.0 NVMe

(1x 1 TB w zestawie) 2x PCIe 3.0 NVMe

(1x 1 TB w zestawie) Ekran 17,3" IPS 2650x1440 165 Hz

15,6" IPS 2650x1440 165 Hz 17,3" IPS 2650x1440 165 Hz

15,6" IPS 1920x1080 144 Hz Łączność Thunderbolt 4.0

USB-C

HDMI 2.1

WiFi 6

Bluetooth 5.2 USB 4.0

USB-C

HDMI 2.1

WiFi 6

Bluetooth 5.2 Akumulator b/d b/d

Acer Nitro 5

Model Predator Helios 300 do sklepów trafi również w marcu w cenach zaczynających się od 2038 dolarów. Będzie to urządzenie wyposażone w procesory Intel Alder Lake, w topowej konfiguracji najpewniej w model Intel Core i7-12800H. Za wydajność odpowiadać ma także karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3080, 32 GB pamięci RAM oraz obsługa WiFi 6E. Ostatecznie spodziewamy się wydajności w okolicach 100 W. Jeśli chodzi o ekran, to otrzymamy tu dwa warianty - model 15,6-calowy oraz 17,3-calowy. Ten pierwszy zaoferuje rozdzielczości 2560 x 1440 px i 1920 x 1080 px oraz odświeżanie 165 Hz i 240 Hz. Z kolei model z większą matrycą zaoferuje wyłącznie jedną rozdzielczość Full HD oraz 144 Hz. Za niskie temperatury odpowiadać ma wentylator AeroBlade 3D piątej generacji, pasta termoprzewodząca z ciekłym metalem oraz autorskie rozwiązanie CoolBoost.

Acer Predator Helios 300 Procesor Do Intel Core i7-12800H Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć 32 GB RAM DDR4 / DDR5 4800 MHz Nośnik danych 1x PCIe 4.0 NVMe 1TB w zestawie Ekran 15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz

15,6" IPS 1920x1080, 240 Hz

17,3" IPS 1920x1080, 144 Hz Łączność Thunderbolt 4.0

USB-C

HDMI 2.1

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

RJ45 Akumulator b/d

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Triton 500 SE ma trafić do sprzedaży już w lutym w cenie 2830 dolarów. Model ów wyposażono w procesor Intel Core i9-12900H, 32 GB pamięci RAM oraz w 16-calowy panel o odświeżaniu 240 Hz. Względem wersji ubiegłorocznej zmieniono także kartę graficzną. Znajdziemy tu więc model NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o niesprecyzowanym TGP, choć szacuje się, że będzie ono wynosiło około 135 W. Zdecydowano się także na wykorzystanie dysku SSD o maksymalnej pojemności 2 TB. Wracając jeszcze na moment do ekranu, ten ma cechować się szczytową jasnością na poziomie 500 nitów, obsługą NVIDIA G-Sync oraz czasem reakcji 3 ms. Ma też pokrywać 100% palety barw DCI-P3. Nie zabraknie zaawansowanych opcji łączności (WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4.0, USB-C, HDMI 2.1 i Ethernet 2,5 Gb/s). Predator Triton 500 SE umożliwi także szybkie ładowanie z mocą 230 W.

Predator Triton 500 SE Procesor Do Intel Core i9-12900H Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Pamięć 32 GB RAM LPDDR5 5200 MHz Nośnik danych 1x PCIe 4.0 NVMe 2TB w zestawie Ekran 16" IPS 2560x1660 240 Hz Łączność Thunderbolt 4.0

USB-C

HDMI 2.1

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

RJ45 Akumulator b/d

Acer Predator Triton 500 SE

Źródło: Acer, PurePC