Test procesorów AMD Ryzen 9 7900X vs Intel Core i9-12900K - Który jest wydajniejszy? Porównanie w grach i programach

Przeglądając statystyki popularności procesorów AMD Ryzen 3000 łatwo dostrzec, że najlepiej sprzedawały się modele Ryzen 5 5600X i Ryzen 9 5900X, których następcy mają najwięcej do udowodnienia. Szczególnie interesujący jest natomiast sukcesor AMD Ryzen 9 5900X, będący bezpośrednim konkurentem Intel Core i9-12900K. Obydwa procesory mają zresztą sporo wspólnego - obsługują dwadzieścia cztery wątki i kosztują zbliżone pieniądze. Ponieważ wszystkie pozostałe Zen 4 zdążyłem w międzyczasie przetestowane na PurePC, ostatnim elementem układanki jest właśnie AMD Ryzen 9 7900X skonfrontowany z topowym Alder Lake. Dzisiejsza recenzja wyłoni zwycięzcę... przynajmniej do czasu rychłej premiery Raptor Lake.

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 7000 znane pod nazwą kodową Raphael, stanowią kolejny etap rozwoju architektury Zen, wprowadzając nową platformę AM5 (LGA1718) z obsługą standardów DDR5 oraz PCI-Express 5.0. Rdzenie wykonano w procesie 5 nm (wcześniej 7 nm), natomiast I/O zawierające pozostałe elementy wykorzystuje 6 nm litografię (wcześniej 12 nm). Kolejną fundamentalną zmianą jest dodanie zintegrowanego układu graficznego Radeon bazującego na architekturze RDNA 2, których poprzednicy byli całkowicie pozbawieni poza seriami seriami G / PRO. Budowa samych procesorów nie uległa jednak poważniejszym zmianom - nadal wykorzystywane są moduły CCD zwierające maksymalnie osiem rdzeni, a całość skomunikowana jest wewnętrzną magistralą Infinity Fabric. Niezmiennie funkcjonują także odrębne domeny zegarowe RAM, IMC oraz IF, niemniej tryb synchroniczny (1:1) będzie możliwy nawet z taktowaniem DDR5-6000 MHz (Intel Alder Lake potrzebuje tutaj 1:2). AMD deklaruje dodatkowo 30% wzrostu IPC względem poprzedników zawdzięczane przebudowie front endu, poszerzeniu kolejki rozkazów, podwojeniu Cache L2, usprawnieniu operacji FP32, dekoderów oraz instrukcji AVX-512. Ogromny udział w poprawie wydajności mają również wysokie taktowania sięgające 5850 MHz na jednym rdzeniu (przy odpowiednich temperaturach).

AMD Ryzen 9 7900X jest bezpośrednim konkurentem Intel Core i9-12900K - obydwa procesory mają zresztą sporo wspólnego. Obsługują dwadzieścia cztery wątki i kosztują zbliżone pieniądze.

AMD Ryzen 9 7900X bazuje na dwóch modułach CCD, każdy zawiera 8 fizycznych rdzeni, a dodatkowo wspomagany jest technologią wielowątkowości symultanicznej (SMT). Łącznie procesor dysponuje 12 rdzeniami oraz obsługuje 24 wątki, identycznie jak poprzednik w postaci AMD Ryzen 5900X. Pojemność pamięci Cache L3 nie uległa zmianie, ale podwojono Cache L2 dla każdego rdzenia. Znacznemu zwiększeniu uległ jednak współczynnik TDP (105 → 170W), ponieważ radykalnie podniesiono taktowania, które producent podnosiło do granicy możliwości zwłaszcza w topowych jednostkach. Częstotliwość bazowa AMD Ryzen 9 7900X wynosi nieskromne 4700 MHz, czyli jeszcze więcej niż flagowy AMD Ryzen 9 7950X startujący z zegarem 4500 MHz. Maksymalny All Core Boost może natomiast sięgać 5600 MHz w przypadku obciążenia jednego rdzenia. Rzeczywiste zegary okazują się jednak jeszcze wyższe. Procesor przy obciążeniu wszystkich wątków pracuje z taktowaniem 5150-5175 MHz, natomiast pojedynczy rdzeń potrafi osiągnąć nawet 5700 MHz. Spektakularne wzrosty względem poprzednika mamy praktycznie gwarantowane, skoro różnica w taktowaniu wynosi około 1000 MHz (All Core Boost).

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 5900X Core i9-12900K Core i9-13900K Architektura Zen 4 Zen 3 Alder Lake Raptor Lake Litografia 5 nm 7 nm 10 nm 10 nm Taktowanie 4700-5600 MHz 3700-4800 MHz 3200-5200 MHz 3000-5700 MHz Konfiguracja 12R/24W 12R/24W 8+8R/24W 8+16R/32W Pamięć L3 64 MB 64 MB 30 MB 36 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 5200 MHz - 4800 MHz 5600 MHz Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 170 W 105 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU AMD Radeon 2 CU - Intel UHD 770 Intel UHD 770 Cena startowa 549 USD 549 USD 589 USD 599 USD Platforma AM5 AM4 LGA 1700 LGA 1700 Data premiery Wrzesień 2022 Listopad 2020 Listopad 2021 Październik 2022

Procesory z rodziny AMD Ryzen 7000 wymagają złożenia nowej platformy AM5, która bezwzględnie wymaga pamięci RAM DDR5, jak również płyt głównych z chipsetami serii 600. Konkurencja w postaci Intel Core 12/13 GEN obsługuje obydwa standardy, dlatego w przeciwieństwie do rozwiązań AMD możemy wybrać również znacznie tańsze płyty główne. Oficjalnie AMD Ryzen 9 7900X obsługuje moduły o taktowaniu 5200 MHz, jednak tryb synchroniczny (1:1) powinien działać przynajmniej do taktowania 6000 MHz. Jednocześnie wprowadzono interfejs PCI-Express 5.0, zatem platforma AM5 jest bardzo przyszłościowa i będzie rozwijana do 2025 roku. Planowane są między innymi procesory z pamięcią 3D Cache. Wartym odnotowania jest również fakt, że każda jednostka w rodzinie AMD Ryzen 7000 posiada zintegrowany układ graficzny Radeon wykorzystujący architekturę RDNA2. Sugerowana cena (MSRP) testowanego modelu wynosi 249 USD, identycznie jak poprzednika, aczkolwiek przy obecnym kursie złotówki względem dolara nie należy się spodziewać podobnej ceny.