Test procesora Intel Core Ultra 7 258V oraz układu Intel ARC 140V na różnych limitach mocy. Będzie potencjał na handheldy?

Pod koniec września na rynku pojawiły się pierwsze laptopy z procesorami Intel Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake. Układy te przyniosły zauważalny wzrost efektywności energetycznej, co przełożyło się chociażby na bardzo dobre wyniki czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Wydajność jednego wątku czy zintegrowanego układu graficznego również stoi na przyzwoitym poziomie w porównaniu do układów AMD Ryzen AI 300 z generacji Strix Point. Najbardziej rozczarowuje wydajność wielowątkowa w wielu programach, na co wpływ ma ograniczona liczba rdzeni takich procesorów. Wracamy do tematu Intel Lunar Lake w najnowszym teście, tym razem skupiając się jednak na jego możliwościach w kontekście zbliżających się wielkimi krokami przenośnych konsol typu handheld.

Autor: Damian Marusiak

Intel Core Ultra 7 258V to procesor z generacji Lunar Lake, składający się z czterech rdzeni Lion Cove (Performance) oraz czterech rdzeni Skymont (Low Power Efficient), a także ze zintegrowanego układu graficznego Intel ARC 140V (architektura Xe2) oraz nowego bloku NPU 4. generacji o wydajności 47 TOPS. Tym razem procesor przetestowaliśmy na różnych limitach mocy, zarówno w wybranych programach jak również grach. Zależało nam, aby sprawdzić możliwości skalowania oraz wydajność nawet przy bardzo niskim poborze mocy. Do testów wykorzystaliśmy ultrabooka ASUS Zenbook S 14, który był już testowany w ramach premierowego materiału. Laptop ten w aplikacji MyASUS pozwala na wybór jednego z kilku trybów pracy procesora. Do pomiarów skorzystaliśmy z trzech wariantów: najwyższa wydajność (długotrwałe TDP to 28 W), standardowy (około 16-17 W) oraz whisper (11 W). Oprócz samych wyników wydajności, w artykule znajdziecie również informacje o taktowaniu rdzenia graficznego w każdej z gier oraz temperatury czy pobór mocy przy długotrwałym obciążeniu w oprogramowaniu Cinebench R23. Materiał ten jest uzupełnieniem dotychczasowych testów.

Intel Core Ultra 7 258V to jeden z najnowszych procesorów z generacji Lunar Lake. Sprawdzamy jego wydajność (zarówno rdzeni jak i zintegrowanego układu graficznego Intel ARC 140V) na różnych limitach mocy, co pozwoli sprawdzić jego potencjał chociażby w kontekście przenośnych konsol.

Rdzeń Lion Cove doczekał się wielu modyfikacji, stając się najbardziej złożonym rdzeń x86 w historii Intela. Poszerzony został front-end, gdzie teraz znajdziemy nawet 8-krotnie powiększony blok predykcji. Front-end oferuje teraz 8-drożny dekoder i 12-drożny μOP Cache (zwiększenie Micro-ops z 14 w Golden Cove do 20 w Lion Cove). W silniku Out of Order kompletnie rozdzielono bloki INT oraz VEC, nadając im całkowicie osobne harmonogramy, ale jednocześnie z możliwością bardziej efektywnego ich rozwijania w przyszłych mikroarchitekturach, w zależności od potrzeb. W przypadku silnika Out of Order, zwiększono (wszystkie zmiany są porównywane z rdzeniem Redwood Cove w Meteor Lake) Dispatch/Rename z 6 do 8, Wide Retirment z 8 do 12, a jedna z większych zmian to znaczące powiększenie portów wykonawczych - z 12 do 18. Mocno powiększono również zestaw instrukcji w oknie, a które mogą być poza kolejką (z 512 w Redwood Cove do 576 w Lion Cove). Powiększono również bloki dla liczb całkowitych - z 5 do 6. Do tego dochodzi także więcej instrukcji jump units oraz shift units, w obu przypadkach z 2 do 3, a także instrukcji typu MUL z jednej do trzech (64x64>64). Mocno przebudowano podsystem pamięci cache, wprowadzając do Lion Cove pamięć typu L0, działającej na podobnej zasadzie co dotychczasowy L1 i o pojemności 48 KB. Pamięć cache L1 w nowym rdzeniu Performance charakteryzuje się teraz dziewięcioma cyklami od momentu uruchomienia obciążenia do faktycznego wykorzystania danych, a pojemność L1 wynosi 192 KB. Cache L2 wynosi od 2.5 MB do 3 MB na rdzeń.

Intel Core Ultra 7 258V Intel Core Ultra 7 155H Qualcomm Snapdragon X Elite AMD Ryzen AI 9 HX 370 Generacja Lunar Lake Meteor Lake Snapdragon X 1.gen Strix Point Architektura Lion Cove (CPU)

Skymont (CPU)

Xe2 (GPU) Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Oryon (CPU)

Adreno X1 (GPU) Zen 5, Zen 5c (CPU)

RDNA 3.5 (GPU) Litografia TSMC N3B (CPU, iGPU)

TSMC N6 Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) TSMC N4 TSMC N4P Rdzenie / wątki 8C/8T 16C/22T 12C/12T 12C/24T Konfiguracja rdzeni 4C/4T - P-Core

4C/4T - E-Core 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 12C/12T 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c Taktowanie bazowe 2,2 GHz (P-Core)

2,2 GHz (E-Core) 1,4 GHz (P-Core)

0,9 GHz (E-Core) 3,4 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) Do 3,8 GHz (All core)

Do 4,2 GHz (2 rdzenie) 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC 140V Intel ARC Graphics Qualcomm Adreno X1 AMD Radeon 890M Budowa iGPU 8 Xe-Core

512 SP 8 Xe-Core

1024 SP 6 klastrów

1536 SP 16 CU

1024 SP Taktowanie iGPU 1950 MHz Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2900 MHz Kontroler pamięci LPDDR5X 8533 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5X 8448 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. RAM Do 32 GB Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU 4.gen Intel NPU 3.gen Qualcomm Hexagon Ryzen AI (XDNA 2) TDP (PL1) 17 W 28 W 12 - 45 W 15 - 54 W PL2 37 W 64 W 45 - 80 W 15 - 54 W

Rdzeń Skymont charakteryzuje się m.in. poszerzoną, 128-bajtową predykcją oraz znacznie przyspieszonym wyszukiwaniem kolejnych instrukcji. Wprowadzono 9-drożny dekoder (w systemie 3x3), co stanowi 50% wzrost liczby klastrów w porównaniu do poprzedniej generacji Efficient Core. Powiększono kolejkowanie μOP Queue z 64 do 96 wejść. Silnik Out-of-Order posiada teraz szerszy Allocate / Rename (z 6-drożnego w Crestmont do 8-drożnego w Skymont), dwukrotnie szerszy Retire (z 8-drożnego w Crestmont do 16-drożnego w Skymont). Out-of-Order charakteryzuje się teraz znacznie powiększonym oknem dla zestawu instrukcji (z 256 wejść w Crestmont do 416 w Skymont). Skymont otrzymał łącznie 26 portów Dispatch, w tym 8 ALU dla liczb całkowitych oraz trzy typu Jump. Efficient Core oferuje zmniejszone opóźnienia dzięki wsparciu dla instrukcji FMUL (zwielokrotnienie operacji typu FP64), FADD (dodanie 64-bitowych operacji podwójnej precyzji w rejestrze zmiennoprzecinkowym) oraz FMA (instrukcje do wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Skymont otrzymał również natywną obsługę zaokrąglania w operacjach zmiennoprzecinkowych. Zwiększono ponadto wydajność dla obliczeń AI, dzięki dodatkowym jednostkom wykonawczym. Platforma Intel Lunar Lake charakteryzuje się również zmienionym podejściem do pamięci RAM - ta jest teraz integralną częścią procesora, gdzie dwie kostki o pojemności 16 lub 32 GB LPDDR5X-8533, umieszczone zostały tuż przy układzie Lunar Lake, zmniejszając w ten sposób chociażby czas dostępu do pamięci. Jest to rozwiązanie bliźniacze do tego, które wykorzystała firma Apple do swoich układów ARM z serii M. Domyślne TDP procesora Intel Core Ultra 7 258V wynosi 17 W, krótkotrwale można natomiast zwiększyć do 30 W według oficjalnej specyfikacji układu.