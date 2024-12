Test obudowy Corsair 6500X - Eleganckie akwarium przygotowane na płyty główne z odwróconymi złączami

Corsair 6500X to bardzo ciekawa obudowa komputerowa, która została przystosowana pod dopiero wchodzące płyty główne z odwróconymi złączami, co pozwala skutecznie ukryć większość okablowania. Recenzowana nowość wpisuje się również w coraz popularniejszy trend przeszklonych skrzynek, gdzie wentylatory umieszczono w bocznej wnęce zamiast tradycyjnie na froncie. W przypadku Corsair 6500X dochodzą jeszcze całkiem szerokie możliwości modyfikacji wyglądu oraz poszerzenia funkcjonalności, chociaż obydwa aspekty wymagać będą oczywiście wyłożenia dodatkowych pieniędzy. Wszystko to razem jednak sprawia, że testowana konstrukcja wnosi odrobinę długo wyczekiwanej świeżości do skostniałego świata obudów.

Autor: Sebastian Oktaba

Chociaż obudowy powszechnie nazywane akwariami przeżywają właśnie odczuwalny wzrost zainteresowania, częściowo kreowany przez samych producentów, historia takich konstrukcji sięga przynajmniej 2018 roku. Wówczas zadebiutowała Lian Li O11 Dynamic, która przecierała szlaki przeszklonym skrzynkom, niezmiennie ciesząc się zainteresowaniem pomimo słusznego wieku. Corsair wprowadził w międzyczasie model Crystal 280X, trochę inaczej podchodzący do kwestii rozlokowania elementów m.in. poprzez zamianę orientacji horyzontalnej na wertykalną. Komorę zasilacza oraz miejsce instalacji nośników przeniesiono bowiem za tackę montażową płyty głównej. Obudowa była szersza lecz niższa od tradycyjnej, a dodatkowo otrzymała szklane tafle zamiast przedniej i górnej pokrywy. Corsair 6500X to sukcesor tamtego modelu, uwzględniający ostatnie trendy stylistyczne oraz wprowadzający wiele modyfikacji.

Corsair 6500 to rodzina obudów o ciekawej stylistyce, szerokiej funkcjonalności oraz możliwości ograniczonego ingerowania w konstrukcję i elementy wykończeniowe. Jest to pewien powiew świeżości.

W momencie premiery rodziny Corsair 6500 producent serwuje trzy odmiany, różniące się wyglądem zewnętrznym lub wyposażeniem, wpływającym na funkcjonalność i oczywiście koszt zakupu. Corsair 6500X RGB względem recenzowanego Corsair 6500X otrzymał w standardzie trzy 120 mm wentylatory RGB i kontroler obrotów iCUE, których pozostałe wydania nie posiadają, dlatego użytkownik musi samodzielnie zadbać o wentylację. Corsair 6500D Airflow zamiast szklanego wyposażono w siateczkowy front, zgodnie z nazewnictwem mający zapewnić lepszy przepływ powietrza. Wszystkie trzy występują jednak z lewym bokiem z hartowanego szkła. Przewagą Corsair 6500D Airflow nad pozostałymi modelami jest możliwość wstawienia trzech 120 mm wentylatorów albo 360 mm chłodnicy na przodzie, czego nie zapewniają wersje z transparentnym frontem. Pozostała specyfikacja techniczna jest praktycznie identyczna.

Corsair 6500X Corsair 6500D Airflow Corsair 6500X RGB Wymiary 481 x 328 x 496 mm 481 x 328 x 496 mm 481 x 328 x 496 mm Waga 14 kilogramów 14 kilogramów 15 kilogramów Front Szkło Siatka Szkło Materiały Stal / Szkło Stal / Szkło Stal / Szkło Porty USB 4x USB-A / 1x USB-C 4x USB-A / 1x USB-C 4x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 2 2 2 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 400 mm 400 mm 400 mm Długość PSU 225 mm 225 mm 225 mm Wysokość coolera 190 mm 190 mm 190 mm Fabryczne wentylatory - - 3x 120 mm RGB Miejsc na wentylatory 10 (120 mm) 13 (120 mm) 10 (120 mm) Kontroler obrotów - - Tak AiO Front / Góra / Dół / Tył - / 360 / 360 / 140 mm 360 / 360 / 360 / 140 mm - / 360 / 360 / 140 mm Wyciszenie - - - Cena 899 zł 899 zł 1249 zł

Producent udostępnia także szereg odpłatnych dodatków przeznaczonych do Corsair 6500, które pozwalają zmienić charakter obudowy i/lub zwiększyć funkcjonalność. Przede wszystkim można dokupić specjalne panele występujące w pięciu dekorach m.in. czystego aluminium czy różnych odcieniach faktury drewna, obejmujące frontowe i górne listwy. Oprócz tego przewidziano dodatkowe organizery okablowania w postaci metalowych nakładek z rzepowymi zaciskami, zestaw montażowy z riserem PCI-Express 4.0 do wertykalnego ustawienia karty graficznej czy opcjonalne zawiasy przeznaczone dla szklanego przedniego panelu. Dzięki takim zabiegom można zmienić oblicze Corsair 6500. Podobną strategię płatnych dodatków od dłuższego czasu stosuje zresztą Lian Li, pozwalając na wymianę frontów oraz ingerowanie w konstrukcję obudowy. Sprawdźmy zatem co oferuje w standardzie model Corsair 6500X...