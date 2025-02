Test obudowy Chieftec Apex Q - Fabrycznie wyciszona, pojemna i dobrze wykonana. Rywal Fractal Pop Silent i be quiet! Pure Base 500

Chieftec po pewnych problemach transformacyjnych oraz poszukiwaniu własnej (nowej) tożsamości, nareszcie odzyskał inicjatywę i konsekwentnie rozszerza portfolio. Dużym sukcesem okazały się chociażby niedawno wprowadzone obudowy, należące do niedrogiej rodziny Chieftec Apex, dotychczas dostępne w wariancie z przewiewnym albo szklanym frontem. Teraz do regularnej oferty dołączyła jeszcze trzecia wersja, charakteryzująca się niemal identyczną konstrukcją, ale posiadającą wytłumione obydwa boczne oraz przedni panel. Będzie to zatem propozycja konkurująca z modelami Fractal i be quiet!, mającymi najwięcej do zaoferowania użytkownikom poszukującym fabrycznie wyciszonej skrzynki.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Chieftec Apex Q jest obudową fabrycznie wyciszoną, posiadającą maty bitumiczne na froncie i obydwu bokach. Poza inną konfiguracją wentylatorów, jest jednak niemal bliźniakiem dwóch starszych modeli.

Chieftec Apex Q jest trzecim modelem w rodzinie, niemniej wszystkie bazują na wspólnym szkielecie wykonanym z blachy o grubości 0,6 mm, różniąc się wykończeniem oraz kilkoma dodatkami. Widać to zresztą doskonale jeśli przyjrzymy się frontowemu panelowi - Chieftec Apex ARGB posiada szklany plus podświetlenie ARGB, Cheifetc Apex Air wykonany z metalowej siatki, natomiast Chieftec Apex Q jednolity imitujący szczotkowane aluminium. Recenzowany wariant nie posiada jednak przeszklonego prawego boku, ponieważ po obydwu stronach umieszczono wygłuszające maty bitumiczne, które znajdziemy również za frontowym panelem. Najbliższymi konkurentami Chieftec Apex Q pozostają doskonale znane be quiet! Pure Base 500 Black i Fractal Design Pop Silent Solid, oferujące nawet bardziej kompleksowe wytłumienie. Cena wspomnianych skrzynek jest zresztą identyczna i orbituje wokół 350-370 złotych.

Chieftec Apex Air Chieftec Apex ARGB Chieftec Apex Q Wymiary 465 x 495 x 230 mm 465 x 495 x 230 mm 465 x 495 x 230 mm Waga 7.3 kilograma 8.0 kilogramów 8.7 kilograma Front Siatka Szkło Plastik Materiały Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A 1x USB-C / 2x USB-A 1x USB-C / 2x USB-A Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 3 3 3 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 400 mm 400 mm 400 mm Długość PSU 220 mm 220 mm 220 mm Wysokość coolera 175 mm 175 mm 175 mm Fabryczne wentylatory 3x 140 mm 4x 120 mm ARGB 2x 140 mm / 1x 120 mm Miejsc na wentylatory 11 11 9 Kontroler obrotów - Tak - AiO Front / Góra / Tył 420 / 360 / 140 mm 420 / 360 / 140 mm 420 / 360 / 140 mm Wyciszenie - - Tak Cecha specjalna - - - Cena 299 zł 349 zł 339 zł

Chieftec Apex Q mierzy 465 x 495 x 230 mm ważąc niespełna 9 kilogramów, mówimy zatem o typowej konstrukcji midi-tower, mającej jednak spory potencjał jeśli spojrzymy na ładowność. Wewnątrz zmieści się chłodnica AiO 420 mm, płyty główne eATX, karty graficzne o długości 400 mm oraz wieżowe systemy chłodzenia procesorów o wysokości 175 mm. Konkurencyjne be quiet! Pure Base 500 Black i Fractal Design Pop Silent Solid takich możliwości nie zapewniają. Fabrycznie Chieftec Apex Q dysponuje dwoma 140 mm wentylatorami (front / tył) oraz pojedynczym 120 mm, który zamontowano na piwnicy celem wtłaczania świeżego powietrza do głównej komory. Sumarycznie przewidziano miejsce dla dziewięciu zamiast jedenastu śmigieł, ponieważ z lewego skrzydła usunięto otwory wentylacyjne, zastąpione jednolitą blachą z matą bitumiczną. Zabrakło też kontrolera PWM obecnego w modelu Chieftec Apex ARGB.