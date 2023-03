Witchfire - twórcy zaprezentowali złożony system zaklęć. Polski tytuł pozwoli wcielić się w zabójczego maga

Nad Witchfire polskie studio The Astronauts pracuje już od kilku lat. Mimo że wciąż nie poznaliśmy ostatecznej daty premiery, to twórcy regularnie dzielą się z graczami efektami swojej pracy. W ubiegłym miesiącu Adrian Chmielarz ujawnił szczegóły dotyczące mechaniki broni palnej, a teraz przyszła kolej na czary. Podczas Future Games Show 2023 przedstawiono system zaklęć, który pomoże w sprawnej i jednocześnie widowiskowej eliminacji przeciwników.

The Astronauts zaprezentowało najważniejsze elementy systemu zaklęć w Witchfire. Gracze będą mogli eliminować przeciwników na różne sposoby.

Dostępne w Witchfire zaklęcia zostały podzielone na dwie główne kategorie. Magia lekka to głównie czary pomocnicze, zużywają niewiele wytrzymałości, a główny bohater rzuci je bardzo szybko. Ich całkowitym przeciwieństwem są zaklęcia ciężkie, niezbędne do rozprawienia się z trudniejszymi przeciwnikami. Na gameplayu zaprezentowano działanie jednego z czarów ofensywnych - przyzwany przez gracza wielki dzwon ogłusza pobliskich napastników, co zdecydowanie ułatwia ich eliminację. Zaklęcie aktywowane w odpowiednim momencie zadziała nawet w starciu z mini-bossem.

Magia w dużej mierze opiera się na czterech żywiołach - wodzie, ogniu, powietrzu i ziemi. Umiejętne korzystanie z nich przyniesie graczom zauważalne korzyści. Zaklęcia będzie można łączyć w dłuższe i groźniejsze kombinacje. Jeżeli jeden z wrogów zostanie najpierw podpalony, a następne rażony piorunem oraz ostrzelany z broni palnej, to pozostali napastnicy stojący w pobliżu również odniosą większe obrażenia. Według deklaracji twórców w Witchfire zagramy jeszcze w tym roku. Tytuł będzie dostępny w Epic Games Store w ramach wczesnego dostępu.

Źródło: The Astronauts