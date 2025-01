TSMC planuje budowę kilku nowych placówek produkcyjnych na Tajwanie. Związane z nimi inwestycje mają osiągnąć pokaźną kwotę

TSMC jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w branży półprzewodników. Producent chipów nie oszczędza na inwestycjach, dzięki czemu otrzymujemy coraz wydajniejsze chipy, opracowane w mniejszych procesach technologicznych. Spółka planuje budowę kolejnych placówek produkcyjnych na swoim rodzimym Tajwanie. Zajmą się one przede wszystkim pakowaniem CoWoS, które jest kluczowe dla chipów wykorzystywanych w sektorze AI.

TSMC zainwestuje około 16 mld dolarów w budowę kilku ośrodków produkcyjnych na Tajwanie, które zajmą się przede wszystkim pakowaniem CoWoS. Metoda ta jest wykorzystywana przy produkcji układów do obsługi AI.

Zapotrzebowanie na układy wykorzystywane do obsługi sztucznej inteligencji ciągle znacząco przewyższa podaż. Problemy z dostarczeniem odpowiedniej liczby GPU wiążą się między innymi z niewystarczającą przepustowością produkcyjną przy pakowaniu CoWoS. Choć TSMC pracuje nieustannie nad optymalizacją procesu, to obecna infrastruktura ma swoje granice. Dlatego podjęto decyzję o jej rozbudowie. Na Tajwanie ma powstać łącznie sześć nowych ośrodków zajmujących się tą pakowaniem CoWoS. Ma to być bezpośrednia odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie dla tej technologii montażu układów scalonych.

Szacuje się, że koszt budowy i uruchomienia nowych placówek pochłonie około 16 mld dolarów. Dwa spośród sześciu ośrodków mają ruszyć jeszcze w tym roku. Fabryki powstaną w pobliżu miasta Chiayi, czyli na obszarze z bardzo dobrym zapleczem technologicznym. Źródła nie precyzują jednak, czy dotyczy to wszystkich nowych placówek. Spodziewane jest, że do końca 2024 roku TSMC będzie w stanie dostarczyć co miesiąc 44 tys. jednostek chipów wykorzystujących pakowanie CoWoS. Nowe ośrodki produkcyjne z pewnością w przyszłości jeszcze bardziej zwiększą ten potencjał, jednak wraz z debiutem układów NVIDIA B100 wzrośnie też na pewno popyt na te rozwiązania.

Źródło: WCCFTech