TSMC i Micron przygotowują się na duże podwyżki cen prądu na Tajwanie. Będzie to miało wpływ na ceny produktów końcowych

Problem cen energii pozostaje istotnym problemem w naszej strefie geograficznej. Dotyczy jednak także Dalekiego Wschodu, gdzie wciąż produkuje się najwięcej chipów. Wszelkiego rodzaju produkcja masowa wiąże się z odpowiednio wysokim zużyciem prądu. Tak jest też w tym przypadku. Duże zakłady produkcyjne na Tajwanie przygotowują się na znaczące podwyżki cen energii elektrycznej. Z pewnością nie uda się docelowo uniknąć przerzucenia ich części na konsumentów.

Największe zakłady produkcyjne na Tajwanie powinny już wkrótce spodziewać wzrostu cen energii elektrycznej o 20-30%. Choć prąd jest tam stosunkowo tani, to podwyżka z pewnością wpłynie także ceny produktów końcowych, w tym chipów i bazujących na nich urządzeń.

Znaczący wzrost cen prądu obejmie wszystkich odbiorców na Tajwanie. Największe dotkną jednak tak zwanych "super konsumentów", którzy zużywają go najwięcej. Każdy odbiorca, który zużył ponad 5 mld kWh na rok w przeciągu ostatnich dwóch lat, może spodziewać się rachunków wyższych nawet o 30%. Wśród producentów tego typu są także firmy TSMC oraz Micron. Jeśli jednak przedsiębiorstwu uda się udowodnić, że na przestrzeni dwóch lat stopniowo obniżało zużycie prądu, wtedy może liczyć na bardziej stonowane podwyżki. Odbiorcy przemysłowi, którzy zużyli poniżej 5 mld kWh w wymienionym okresie, będą mogli trafić do jednej z dwóch grup kwalifikujących się do niższych podwyżek. Wzrosty cen spodziewane są już w kwietniu.

Ostatecznie nie można wykluczyć możliwości, że najbardziej kluczowe dla gospodarki tajwańskiej firmy otrzymają jakieś preferencyjne warunki lub rządowe dofinansowania. Jak donoszą źródła, jest jednak mało prawdopodobne, żeby udało się w tych przypadkach zbić wartość podwyżek poniżej 20%. Warto przy tym odnotować, że ceny energii elektrycznej nie należą na Tajwanie do specjalnie wygórowanych, jak na aktualne standardy światowe. W zeszłym roku zostały zamrożone na wartości około 0,10 USD za 1 kWh, choć spora część firm już wtedy odnotowała podwyżki rzędu 15%. Niezależnie od tego, można być pewnym, że kolejny zauważalny wzrost cen prądu zostanie przynajmniej częściowo przerzucony na klientów firm produkujących chipy, a docelowo także na odbiorców produktów końcowych.

Źródło: TrendForce, Tom's Hardware