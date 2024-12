Stany Zjednoczone planują do 2030 roku stać się znaczącym producentem nowoczesnych chipów

Na świecie od pewnego czasu można zaobserwować trend, który zakłada odejście od wytwarzania wyrafinowanego technologicznie sprzętu w Chinach. Dotyczy to zwłaszcza branży półprzewodników i produkcji chipów. Intel oraz TSMC to tylko niektóre z podmiotów dążących do dywersyfikacji branży. Wszystko to odbywa się między innymi dzięki rządowym dofinansowaniom. Stany Zjednoczone mają w planach stać się w przyszłości potęgą w tej branży.

Ambitne plany amerykańskiej administracji zakładają, że do 2030 roku kraj ten stanie jednym z liderów branży półprzewodników. Stany Zjednoczone mają docelowo odpowiadać za 20% światowej produkcji wiodących chipów.

Od sierpnia 2022 roku w USA obowiązuje CHIPS and Science Act, który przewiduje pokaźne dotacje rządowe na rozwój amerykańskiego sektora półprzewodników. Beneficjentami programu są przedsiębiorstwa o różnej wielkości, ale na największe dofinansowania mogą liczyć duzi gracze, którzy zdecydują się wybudować w USA swoje fabryki. Korzystają z tego już między innymi takie firmy, jak Intel, TSMC, Wolfspeed czy Micron. Amerykańska sekretarz handlu - Gina Raimondo - podzieliła się ostatnio długofalowym celem, który Stany Zjednoczone chcą osiągnąć. Do 2030 roku kraj ten ma odpowiadać za 20% światowej produkcji wiodących chipów. Są to dosyć ambitne założenia, biorąc pod uwagę fakt, że produkcja w czołowych procesach technologicznych odbywa się obecnie całkowicie poza USA.

Warto odnotować, że osiągnięcie przez Stany Zjednoczone tak znaczącego odsetku światowej produkcji zaawansowanych chipów mogłoby całkowicie zrewolucjonizować rynek. Oznaczałoby to bowiem, że w kraju tym odbywa się zarówno proces projektowania, jak i wytwarzania sprzętu, co byłoby wielkim krokiem na drodze do uniezależnienia branży od regionu Dalekiego Wschodu. Tak pokaźne inwestycje oznaczają także dużą liczbę nowych miejsc pracy, zarówno przy budowie ośrodków produkcyjnych, jak i przy ich późniejszej obsłudze. W związku z tym rząd USA planuje także szeroko zakrojone nakłady na edukację inżynierów, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników do powstających fabryk.

