Chiny zaoferują nam podróbkę każdego laptopa na rynku. Jednak niskie ceny nie zawsze zrekompensują wydane pieniądze

Kiedy na rynku pojawia się oryginalny produkt, który przy okazji odnosi spory sukces pod względem sprzedażowym, to tylko kwestią czasu jest, aby w Chinach powstała jego niemalże identyczna kopia - oczywiście oferowana w niższej kwocie. Szczególnie widoczne jest to wśród smartfonów, czy też komputerów osobistych. W Państwie Środka prawa autorskie zdają się funkcjonować inaczej, o czym można się przekonać, kiedy spojrzymy na ofertę tamtejszych platform sprzedażowych.

W Chinach możemy znaleźć mnóstwo różnych urządzeń, które są imitacjami wielu popularnych produktów. Bez problemu spotkamy się z tańszymi "zamiennikami" laptopów z serii Apple MacBook Air, czy też bardziej oryginalnych konstrukcji innych producentów.

Jako pierwszy przykład można podać laptopa Topton L10, który stara się kopiować 1:1 model Lenovo ThinkBook Plus Gen 3. Jest to konstrukcja, która oprócz standardowego wyświetlacza (15,6 cala), może skorzystać z mniejszego (7-cali), który ulokowany został zaraz przy klawiaturze. Rzecz jasna w kwestii podzespołów spotkamy się bardziej z budżetową półką, gdyż na pokładzie znajdziemy procesor Intel Celeron N5095 (zamiast Intel Core i5-12500H), 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz maksymalnie 2 TB nośnik SSD. Jednak pod względem ceny różnica jest kolosalna, wszak omawiany laptop kosztuje około 1360 zł (z przesyłką), z kolei oryginalny sprzęt od Lenovo to koszt 6740 zł.

Inną serią, która jest zapewne dobrze znana wśród użytkowników, jest RedmiBook od Xiaomi. Cała linia jest tańszym odpowiednikiem ultrabooków Apple MacBook. Jednym z ostatnich modeli, jaki ukazał się na rynku jeszcze w 2023 roku, jest Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023. Specyfikacja opiera się w tym wypadku na układach AMD z rodziny APU Phoenix, 16 GB pamięci RAM LPDDR5, a także 15,6-calowej matrycy IPS o wysokiej rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli (500 nitów). Koszt tego laptopa to mniej więcej 4200 zł, z kolei zbliżony pod względem parametrów Apple MacBook Air 15 (układ M2, 16 GB RAM, 512 GB SSD) to już kwoty powyżej 9 tys. złotych.

Przeglądając platformy, takie jak Aliexpress, natrafimy także na kopie chińskich urządzeń, które z kolei imitują po części inne znane sprzęty. Tym razem za przykład można się posłużyć laptopem Jumper EZbook X1, który jest tańszą alternatywą notebooka Teclast F5 (ten z kolei jest kopią Lenovo Yoga 2 11). Wszystkie konstrukcje są do siebie bliźniaczo podobne, mają obrotowy dotykowy ekran (zakres 360 stopni) i dość "skromne" podzespoły. Za wydajność odpowiadają bowiem procesory z serii Intel Pentium lub Celeron. Reszta komponentów także nie robi wrażenia, wszak są to laptopy, które mają się wyróżniać funkcjonalnością. Ceny w stosunku do oryginału są niższe o kilkaset złotych.

Przykłady miały służyć tylko do zobrazowania tego, że na omawianych chińskich platformach jesteśmy w stanie znaleźć kopię dosłownie każdego urządzenia. Oczywiście część z nich można uznać za "nawiązanie" do innych sprzętów, natomiast sporo urządzeń jest dosłownie "podróbką", której celem jest kopia konkurencyjnych produktów 1:1. O ile w wielu częściach świata można by rozpatrywać kwestie legalności takich działań, tak w tym przypadku aspekt ten jest zupełnie pomijany. Taki proceder istnieje rzecz jasna już wiele lat i większość osób z pewnością zdążyła się do niego przyzwyczaić. Nic też nie wskazuje na to, żeby miało się to jakkolwiek zmienić. Pozostaje jedynie przypomnienie, aby przy zakupach zachować rozwagę. Większość urządzeń nie jest warta nabycia nawet w bardzo niskich cenach, więc warto przemyśleć taką decyzję kilkukrotnie.

N-one NBook Fly, który kopiuje design...

...laptopa ASUS ZenBook Duo

One-Netbook 5 (po lewej), jako alternatywa dla Surface Laptop Studio 2

Źródło: Aliexpress