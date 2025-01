Lenovo Yoga - debiutuje nowa generacja przenośnych komputerów dla twórców i artystów

Targi CES 2024 są okazją do prezentacji wielu ciekawych urządzeń nie tylko dla graczy i entuzjastów elektroniki, ale również twórców i artystów. Właśnie z myślą o takich odbiorcach powstały nowe laptopy Lenovo Yoga. Seria liczy osiem różnych od siebie modeli, których jednak cechą wspólną jest ekskluzywne oprogramowanie Lenovo Yoga Creator Zone wykorzystujące funkcje sztucznej inteligencji. Na co mogą liczyć nabywcy nowych modeli z serii Yoga?

Każdy z nowych laptopów Lenovo Yoga posiada oprogramowanie Lenovo Yoga Creator Zone oferujące m.in. generowanie obrazów z wykorzystaniem funkcji sztucznej inteligencji.

Lenovo Yoga Creator Zone to oprogramowanie dla twórców i artystów, które oferuje generowanie obrazów, a także przekształcanie opisów czy szkiców w efektowne grafiki bez użycia skomplikowanych podpowiedzi czy wprowadzania szczegółówych danych. Co istotne, Yoga Creator Zone wcale nie wymaga połączenia z internetem - użytkownicy mogą korzystać z tego programu w trybie offline. Co więcej, programowanie zostało wyposażone w funkcję Image Training umożliwiającą użytkownikom trenowanie spersonalizowanego modelu generowania przechowywanego lokalnie na urządzeniu. To oznacza, że każdy laptop Lenovo Yoga może uczyć się i tworzyć obrazy pasujące do stylu i preferencji użytkownika.

Jeśli natomiast chodzi o same urządzenia, na czele nowej generacji laptopów Lenovo Yoga znajdują się modele Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) i Lenovo Yoga 9i 2 w 1 (14”, 9). To komputery z obudową o klasie trwałości MIL-STD-810H, które wyróżniają się m.in. wydajnymi komponentami i świetnymi ekranami. Na ich pokładzie tych laptopów znaleźć można klawisz Copilot (choć z jakiegoś powodu nie widać go na renderach), chip Lenovo AI Core Chip zapewniający funkcje sztucznej inteligencji, a także technologię Lenovo X Power i preinstalowany pakiet Lenovo Premium Suite. Dalej mamy cienkie, eleganckie laptopy Lenovo Yoga Slim 7i (14”, 9), Yoga Pro 7i (14”,9) czy Yoga Pro 7 (14”,9), a także model Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) z dwoma ekranami oraz warianty Yoga 7i 2-in-1 (16”, 9) i Yoga 7i 2-in-1 (14”, 9).

Oto ceny i daty dostępności laptopów Lenovo Yoga (dotyczy USA):



Yoga Pro 9i (16”, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 1699,99 USD

Yoga 9i 2-w-1 (14 cali, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 1449,99 USD

Yoga Pro 7i (14”, 9) - nie będzie dostępny w Ameryce Północnej i oczekuje się, że będzie dostępny na wybranych rynkach EMEA od stycznia 2024 r. w cenie od 999 EUR (z VAT)

Yoga Pro 7 (14”, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 1349,99 USD

Yoga Slim 7i (14”, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 1049,99 USD

Yoga Book 9i (13”, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 1999,99 USD

Yoga 7i 2-w-1 (16 cali, 9 cali ) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 899,99 USD

Yoga 7i 2-w-1 (14 cali, 9) - dostępny od kwietnia 2024 r. w cenie od 849,99 USD

Póki co nie mamy informacji o polskich cenach i dostępności urządzeń na naszym rynku.

Yoga Pro 9i (16”, 9) Yoga 9i 2-in-1 (14”, 9) Procesor Intel Core Ultra 5/7/9 H Intel Evo Edition z Core Ultra 7 (155H) OS Windows 11 RAM Do 64 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć Do 1 TB PCIe M.2 Do 1 TB PCIe SSD Gen 4 M.2 Grafika do NVIDIA GeForce RTX 4070 Intel ARC Ekran 16 cali IPS 3200 x 2000

165 Hz, PureSight Pro, 1200 nitów, Delta E<1, 100% sRGB ,100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light Certification, Eyesafe, Glass Touch

lub

16 cali MiniLED 3200 x 2000

65 Hz, 16:10, PureSight Pro, 1200 nitów, Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, Glass Touch 14 cali OLED PureSight 2880 x 1800

120 Hz, 400 nitów, 100% DCI-P3, certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, 10-punktowe szkło wielodotykowe

lub

14 cali OLED PureSight 3840 x 2400

60 Hz 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 500, 10-punktowe szkło wielodotykowe Audio 6x głośników, 4 Back-to-Back

Subwoofery Smart Amp

Dolby Atmos Audio 4x Bowers & Wilkins

Dolby Atmos Audio Kamera Kamera internetowa 5 MP, kamera na podczerwień + elektroniczna przesłona aparatu ToF, 4 mikrofony 5 MP + kamera na podczerwień, przesłona prywatności Bateria 84 Wh 75 Wh Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter Czytnik linii papilarnych

Kensington lock slot Porty 1 x Intel Thunderbolt 4 (USB 3.2 Gen 23, DP 1.4, PD 3.0)

1 x USB-A 3.2 Gen 13 5G

1 x gniazdo combo audio

1 x Combo Audio Jack

1x HDMI 2.0 (6G)

1 x USB-A 3.2 Gen 13 5G

1 x czytnik kart SD 3.0 2 x Thunderbolt 4.0 (port wyświetlacza / zasilanie / przesyłanie danych)

1 x USB Type-A Gen 3.2

1 x USB typu C

1 x gniazdo combo audio Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E 2x2AX, Bluetooth 5.3 Wymiary (mm): 362 x 253 x 17,9 (mm): 315 x 218 x 15,9 Waga od 2,18 kg od 1,35 kg Zawias 150° 360°

Yoga Pro 7i (14”, 9) Yoga Pro 7 (14”, 9) Procesor Intel Core Ultra 5/7/9 H do AMD Ryzen 8845HS OS Windows 11 RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 16 GB LPDDR5X Pamięć Do 1 TB PCIe M.2 Grafika do NVIDIA GeForce RTX 4050 do NVIDIA GeForce RTX 3050 Ekran 14,5 cala IPS 2560 x 1600

90 Hz 16:10, 350 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, matowy

lub

14,5 cala OLED 2880 x 1800

120 Hz 16:10 E4 OLED, 400 nitów, 100% sRGB, 100% P3, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, HDR True Black 500, szklany

lub

14,5 cala IPS 3072 x 1920

120 Hz 16:10 PureSight Pro IPS, 400 nitów, Delta E<1, 100% sRGB, 100% P3, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, szklany dotykowy 14,5 cala IPS 2560 x 1600

90 Hz 16:10, 350 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, matowy

lub

14,5 cala IPS 2560 x 1600

90 Hz 16:10, 350 nitów, 100% sRGB, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, szklany dotykowy

lub

14,5 cala IPS 3072 x 1920

20 Hz 16:10 PureSight Pro, 400 nitów, Delta E<1, 100% sRGB, 100% P3, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, matowy Audio Głośniki 4 x 2 W; Dolby Atmos Kamera FHD Kamera na podczerwień + ToF, 4 mikrofony Bateria 73 Wh Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter Czytnik linii papilarnych

Kensington lock slot Porty 1 x USB typu C Intel Thunderbolt 4

1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 26, PD 3.0, DP 1.4)

1 x HDMI 2.1

1 x USB-A 3.2 Gen 16

1 x gniazdo combo audio 1 x USB Type-C (USB 4.0 Gen 1, PD 3.0, DP 1.4)

1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, PD 3.0, DP 1.4)

1 x HDMI 2.1

1 x gniazdo combo audio

1 x USB 3.2 Gen 1 Typ – A Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wymiary (mm): 326 x 227 x 15,6 Waga od 1,49 kg Zawias 180°

Yoga Slim 7i (14”, 9) Yoga Book 9i (13”, 9)​ Procesor do Intel Core ULT7 155H do 14th Gen Intel Core I7-U OS Windows 11 RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X Pamięć Do 1 TB PCIe Gen 4 M.2 Do o 1 TB PCIe SSD Gen 4 Grafika Intel Arc Intel Iris Xe Ekran 14” (1920 x 1200) 60 Hz 16:10 WUXGA OLED, 400 nitów, 100% P3, Dolby Vision, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, matowy

lub

14” (1920 x 1200) 60 Hz 16:10 WUXGA OLED, 400 nitów, 100% P3, Dolby Vision, certyfikat TÜV Low Blue Light, certyfikat Eyesafe, szkło, dotykowy 2x 13,3" 2,8K, 400 nitów, OLED

100% DCI-P3, HDR, 16:10, ekran dotykowy, PureSight Audio 4 głośniki, dźwięk Dolby Atmos Głośniki 2x2W i 2x1W, Bowers & Wilkins, Dolby Atmos Kamera FHD Webcam IR Camera, 4 mikrofony HD IR+RGB (5M USB) TOF 2.0

Fizyczna przesłona Bateria 65 Wh 80 Wh Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter Czytnik linii papilarnych

Kensington lock slot Porty 2 x USB Type C TBT4

1 x HDMI 2.1

1 x USB typu A USB 3.2

1 x gniazdo combo audio 3,5 mm 1 x Thunderbolt USB typu C

1 x USB Type-C Thunderbolt

1 x USB Type-C Thunderbolt z AOU BC 1.2 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

(OS wspiera BT 5.1) Wymiary (mm): 312 x 221 x 14,9 (mm): 299,1 x 203,6 x 15,95 Waga matowa od 1,39 kg, szklana od 1,43 kg od 1,34 kg Zawias 180° 360°

Yoga 7i 2-in-1 (16”, 9) Yoga 7i 2-in-1 (14”, 9) Procesor do Intel Evo Edition z Core Ultra 7 (U15) do Intel Evo Edition z Core Ultra 7 OS Windows 11 RAM Do 16 GB LPDDR5X Pamięć Do 1 TB PCIe SSD Gen 4 M.2 Do 1 TB PCIe SSD Gen 4 Grafika Intel Iris Xe Ekran 16" WUXGA (1920 x 1200) LCD

60 Hz, 16:10, 300 nitów, 45% NTSC

10-punktowe szkło Multi-touch 14-calowy ekran OLED PureSight o rozdzielczości 2,8K (2880 x 1800)

120 Hz, 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision, 10-punktowe szkło Multi-touch

lub

14-calowy wyświetlacz OLED WUXGA (1920 x 1200)

60 Hz, 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision, 10-punktowe szkło Multi-touch

lub

14-calowy wyświetlacz LCD WUXGA (1920 x 1200)

60 Hz, 16:10, 300 nitów, 45% NTSC, Dolby Vision, 10-punktowe szkło Multi-touch Audio 4 głośniki, dźwięk Dolby Atmos Głośniki 2 x 2 W i 2 x 1 W, Bowers & Wilkins, Dolby Atmos Kamera FHD 2 MP + IR Hybrid 1080P FHD IR RGB, fizyczna przysłona, podwójny mikrofon Bateria 71 Wh Czujnik do odblokowywania Czytnik linii papilarnych

Camera Privacy Shutter Czytnik linii papilarnych

Kensington lock slot Porty 1 x HDMI 1.4b

x USB-C (Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DP 1.4a/PD 3.0)

1 x gniazdo combo audio

1 x USB 3.2

1 x USB 3.2 Gen 1

1 x czytnik kart MicroSD 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 1)

2 x USB-C (TBT4/USB3.2 Gen2/DP1.4a/PD3.0)

1 x HDMI 1.4b

1 x czytnik kart Micro SD (UHS-1(104) PCIE Gen 1)

1 x gniazdo combo audio Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E 2x2AX, Bluetooth 5.2 Wymiary (mm): 361,79 x 249,95 x 16,99 (mm): 317,72 x 222,13 x 16,64 Waga od 2,1 kg OLED od 1,49 kg, LCD od 1,62 kg Zawias 360°

Yoga 9i 2-in-1 (14", 9)

Yoga 7i 2-in-1 (16", 9)

Yoga 7i 2-in-1 (14", 9)

Yoga Pro 7 (14", 9)

Yoga Pro 9i (16", 9)

Yoga Book 9i (13", 9)

Źródło: Lenovo