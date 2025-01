Test Lenovo Yoga Book 9i - Innowacyjny, hybrydowy ultrabook z dwoma znakomitymi ekranami OLED

Kilka lat temu firma Lenovo wprowadziła ciekawy koncept ultrabooka z dwoma ekranami. Mowa o Lenovo Yoga Book, której pierwsza prezentacja odbyła się w 2016 roku. To był pierwszy pomysł firmy na tak nietypową hybrydę, był zatem także na wielu płaszczyznach ograniczony. Przede wszystkim przez słabe podzespoły - 4-rdzeniowy Intel Atom, 4 GB pamięci RAM czy 64 GB dysk eMMC z możliwością wpięcia karty microSD. Plus ekrany były stosunkowo niewielkie, a na dodatek główną matrycę otaczały przeraźliwie wręcz szerokie ramki. Firma nie porzuciła jednak tamtego konceptu, czego skutkiem jest model Lenovo Yoga Book 9i. Nadal nie idealny, ale pod każdym względem lepszy od tego co zobaczyliśmy w 2016 roku.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo Yoga Book 9i również posiada dwa ekrany, jednak tym razem są to panele OLED o przekątnych 13,3" oraz rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli każdy. Ramki wokół ekranów są znacznie smuklejsze, co również wpływa na ogólne postrzeganie wyglądu urządzenia. Dwie matryce pozwalają na korzystanie z hybrydy na różne sposoby. Może to być klasyczny laptop, tablet, laptop z "wiszącym" drugim ekranem nad tym głównym, a nawet coś co przypomina elektroniczną książkę. Dwa ostatnie sposoby użytkowania Lenovo Yoga Book 9i są możliwe dzięki specjalnemu pokrowcowi, w którym domyślnie ukryta jest fizyczna klawiatura (do połączenia z laptopem poprzez interfejs Bluetooth). Ów pokrowiec możemy złożyć tak jak na poniższym zdjęciu, a następnie w miejscu z magnetycznym zawiasem położyć obudowę w jednej lub drugiej pozycji, tak aby otrzymać satysfakcjonujący efekt końcowy. Nie ukrywam, że Lenovo Yoga Book 9i jest fascynującym urządzeniem, a jego testy w dużej mierze przeprowadzało mi się inaczej niż dla typowych laptopów. Jeśli zaś chodzi o wydajność, to w środku znajdziemy procesor Intel Core i7-1355U, 16 GB RAM LPDDR5 6400 MHz oraz 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Już pod tym kątem mamy zatem gigantyczną przepaść względem Yogi Book z 2016 roku.

Lenovo Yoga Book 9i to bardzo charakterystyczny, hybrydowy ultrabook, który korzysta m.in. z dwóch ekranów OLED. Nietypowa obudowa w połączeniu z dołączonym pokrowcem, pozwala na możliwość pracy w kilku, całkowicie odmiennych od siebie, trybach pracy.

Hybyrda Lenovo Yoga Book 9i wykorzystuje procesory Intel Raptor Lake-U, które są trzecią generacją (po Intel Lakefield oraz Alder Lake), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 13. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Raptor Cove), gdzie nieco ulepszono rdzeń względem Golden Cove, dokładając m.in. pamięci cache. Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-1355U ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics z 96 EU. Współczynnik Processor Base Power w modelu Lenovo Yoga Book 9i wynosi 15 W, z kolei Max Turbo Power to już 55 W.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który bazuje na architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Testowany procesor Intel Core i7-1355U posiada najwyższy wariant z 96 EU. Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje w dalszym ciągu pamięć RAM - w Lenovo Yoga Book 9i wykorzystywane są kości LPDDR5 6400 MHz o pojemności 16 GB. Architektura Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Obecnie Intel Iris Xe Graphics wspiera kilka rozwiązań upscalingu obrazu: pierwszy o nazwie Intel XeSS (z pomocą instrukcji DP4a) oraz dodatkowo AMD FSR 1 i FSR 2. Użycie tych technik w zgodnych grach docelowo ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność, choć kosztem gorszej jakości obrazu. Intel Iris Xe Graphics to obecnie już niższa półka wśród układów iGPU firmy Intel - w najbliższych miesiącach będzie sukcesywnie zastępowana przez Intel ARC Graphics, będący częścią modułowych procesorów Intel Meteor Lake. Mam osobiście nadzieję, że koncept Lenovo Yoga Book będzie niedługo rozwinięty właśnie o te układy.