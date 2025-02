Test Lenovo Yoga Pro 9i - flagowy, multimedialny notebook z GeForce RTX 4070. Laptop do pracy i do rozrywki

Firma Lenovo posiada w swojej ofercie kilka różnorodnych serii notebooków, ukierunkowanych na różne zastosowania. Gracze mogą wybierać spośród modeli Lenovo Legion, natomiast osoby potrzebujące urządzeń do pracy mogą skorzystać z linii ThinkPad (tutaj zarówno ultrabooki jak również mobilne stacje robocze) oraz ThinkBook. Lenovo posiada również multimedialną i chyba najbardziej zróżnicowaną serię Yoga, gdzie znajdziemy ultrabooki, urządzenia konwertowalne, ale również mocniejsze urządzenia z pogranicza mobilnych stacji roboczych oraz urządzeń do gier. Jednym z takich laptopów, które na pierwszy rzut oka jest trudno sklasyfikować, jest Lenovo Yoga Pro 9i w rozmiarze 16". To notebook, który ma trochę z typowego ultrabooka multimedialnego, mobilnej stacji roboczej, a nawet sprzętu do gier. Finalnie nie jest to laptop bez wad, ale i tak w ostatecznym rachunku mamy do czynienia z bardzo ciekawie prezentującym się komputerem przenośnym.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który nie ma jeszcze swojego desktopowego odpowiednika. Wykorzystuje on rdzeń AD106 z 4608 procesorami CUDA FP32 (jest to zarazem pełna implementacja AD106). Jest to dość niecodzienna sytuacja, ponieważ liczba jednostek obliczeniowych w GeForce RTX 4070 Laptop GPU jest mniejsza niż w poprzedniku (GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GA104, 5120 rdzeni CUDA). Dodatkowo utrzymano zaledwie 8 GB pamięci GDDR6, tyle że teraz na 128-bitowej magistrali, a nie 256-bitowej jak wcześniej. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka Lenovo Yoga Pro 9i, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU wynosi maksymalnie 100 W. Temat limitów energetycznych jest tutaj bardzo ciekawy (i nietypowy), ale więcej przeczytacie w sekcji z temperaturami oraz throttlingiem. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie blisko 23 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD106 (188 mm²).

Lenovo Yoga Pro 9i w rozmiarze 16" to obecnie topowy przedstawiciel tej popularnej, multimedialnej serii. Wewnątrz znajdziemy nie tylko układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, ale również matrycę IPS z podświetleniem typu Mini LED i o wysokiej rozdzielczości.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD104 AD106 GA104 GA104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 294,5 mm² 188 mm² 392 mm² 392 mm² Tranzystory 35,8 mld 22,9 mld 17 mld 17 mld Jednostki SP 7424 4608 5120 6144 Jednostki TMU 232 144 160 192 Jednostki ROP 80 48 64 64 Jednostki RT 58 (3. gen) 36 (3. gen) 40 (2. gen) 48 (2. gen) Jednostki Tensor 232 (4. gen) 144 (4. gen) 160 (3. gen) 192 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2280 MHz Do 2175 MHz Do 1620 MHz Do 1710 MHz Pamięć 12 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 8/16 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 192-bit 128-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 432 GB/s Do 256 GB/s Do 448 GB/s Do 448 GB/s Obsługa DLSS Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + RR) Tak (SR + RR) Współczynnik TGP Od 80 do 150 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 80 do 150 W

+ 15 W Dynamic Boost

Lenovo Yoga Pro 9i, jako urządzenie pozycjonowane w kategorii Premium, oferuje m.in. 2-letnią gwarancję typu Lenovo Premium Care. Pakiet serwisowy Premium Care obejmuje m.in. obsługę wykwalifikowanego technika poporzez infolinię, czat oraz e-mail, priorytetyzację komponentów sprzętu, naprawę urządzenia z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji laptopa. Warto także wspomnieć o usłudze CO2 Offset (wspieranej przez Lenovo), która przygotowana została przede wszystkim z myślą o klientach biznesowych. Przy zdecydowaniu się na jeden z modeli Lenovo (jak np. na testowany Lenovo Yoga Pro 9i), klient może zdecydować się na usługę kompensacji emisji dwutlenku węgla, która oparta została na realistycznej emisji CO2 danego produktu. Kompensacja emisji CO2 obejmuje proces pakowania, wysyłki oraz typowego, 5-letniego okresu użytkowania sprzętu.