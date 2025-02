Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition - specyfikacja oraz cena laptopa z procesorami AMD Ryzen 7040HS

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje na temat laptopa Xiaomi RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition (2023), który zaoferuje najnowsze procesory AMD Ryzen 7040HS z generacji APU Phoenix. Po kilku dniach od pierwszej zapowiedzi poznaliśmy już pełną specyfikację urządzenia, a także ceny (choć na razie wyłącznie na chiński rynek). Nowy laptop RedmiBook Pro 15 może okazać się bardzo ciekawą opcją dla osób poszukujących urządzenia o solidnej wydajności.

Poznaliśmy pełną specyfikację notebooka RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition (2023), który dostępny będzie z procesorami AMD Ryzen 5 7640HS oraz Ryzen 7 7840HS z generacji APU Phoenix.

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition z tego roku zaoferuje do dyspozycji dwa procesory AMD APU Phoenix: Ryzen 5 7640HS (6 rdzeni i 12 wątków) oraz Ryzen 7 7840HS (8 rdzeni i 16 wątków). W obu przypadkach oddano również po 16 GB pamięci RAM LPDDR5 6400 MHz (RAM jest lutowany, a więc bez możliwości wymiany) jak również pojedynczy SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB (z opcją zmiany na pojemniejszy na przykład). Za wyświetlanie obrazu odpowiadają wyłącznie zintegrowane układy graficzne Radeon 760M oraz Radeon 780M.

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition (2023) Procesor AMD Ryzen 5 7640HS (6C/12T)

AMD Ryzen 7 7840HS (8C/16T) Zintegrowany układ AMD Radeon 760M (8 CU RDNA 3) dla R5 7640HS

AMD Radeon 780M (12 CU RDNA 3) dla R7 7840HS Dedykowany układ - Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz Dual Channel (RAM lutowany) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB domyślnie) Ekran 15,6" 3200 x 2000 pikseli, IPS 16:10

~100% sRGB, 500 nitów, 120 Hz, HDR10 Złącza 2x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci SD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6, Bluetooth 5.2 Akumulator 72 Wh Kamera internetowa HD, 720p Waga 1,78 kg (14,9 mm grubości) System Windows 11 Home Cena 4599 juanów - R5 7640HS, 16 GB, 512 GB, W11 (~3200 zł)

4799 juanów - R7 7840HS, 16 GB, 512 GB, W11 (~3300 zł)

Ekran to 15,6" panel IPS o proporcjach 16:10 oraz rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. Matryca oferuje m.in. częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność do 500 nitów z obsługą HDR10 oraz 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB. Wśród udostępnionych portów znajdziemy m.in. dwa złącza USB 3.2 typu C Gen.2, pojedynczy USB 3.2 typu A Gen.1, pełnowymiarowy HDMI 2.1 oraz czytnik kart pamięci SD UHS-II. Wbudowany akumulator o pojemności 72 Wh możemy naładować dołączoną ładowarką o mocy 100 W. Waga laptopa to 1,78 kg przy 14,9 mm grubości. RedmiBook Pro 15 (2023) dostępny jest w dwóch wariantach, różniącymi się wyłącznie zastosowanym procesorem. Ich ceny (również z przybliżonym przelicznikiem na polską walutę po doliczeniu 23% VAT) zostały podane w powyższej tabeli.



Zdjęcia RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition (2023), źródło: MyDrivers

Źródło: Xiaomi, MyDrivers (zdjęcia)