Cixin P1 - w Chinach zaprezentowano nowy procesor konsumencki, który wykazuje spory potencjał w obliczeniach AI

Chińska branża półprzewodników traci wciąż dużo dystansu do jej zachodnich odpowiedników. Władze Państwa Środka podejmują jednak intensywne starania, by go zmniejszyć. Światło dzienne ujrzał właśnie nowy procesor Cixin P1, który będzie można wykorzystać w konsumenckich komputerach, a także bardziej profesjonalnych systemach. Nie jest to jednak w pełni autorski projekt chińskich firm. Odpowiedniej licencji udzieliła bowiem brytyjska firma Arm.

Na konferencji prasowej w Chinach zaprezentowano nowy procesor konsumencki, który powstał na architekturze firmy Arm. Cixin P1 zaoferuje przy obsłudze sztucznej inteligencji wydajność 45 TOPS.

Nie ma wątpliwości, że produkcja akceleratorów graficznych klasy NVIDIA H100 jeszcze bardzo długo będzie poza zasięgiem Chin (o ile w ogóle kiedyś ten poziom zostanie osiągnięty). Na razie Państwo Środka musi zadowolić się mniejszymi sukcesami. Jednym z nich może być procesor Cixin P1, ale należy pamiętać, że nie jest to jednostka opracowana w całości w tym kraju. CPU bazuje bowiem na architekturze Arm, a konkretnie Armv9.2-A. Do produkcji wykorzystany został ponoć proces technologiczny 6 nm. Procesor został wyposażony łącznie w 12 rdzeni, w tym 8 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficient. Producent zastosował także zintegrowany układ graficzny o 10 rdzeniach i moduł NPU oferujący przy obsłudze sztucznej inteligencji wydajność 30 TOPS. Cały procesor to w sumie wydajność na poziomie 45 TOPS, jeśli zatem specyfikacja jest prawdziwa, możemy mówić o osiągnięciu wartości, która jest ciągle zachodnim standardem w przypadku procesorów konsumenckich.

Cixin P1 oferuje wsparcie dla pamięci LPDDR5-6400. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby połączyć go z GPU bazującym na złączu PCIe 4.0 x16. Jest on ponadto kompatybilny z szeroką gamą systemów operacyjnych, w tym Windows, Android, Kylin, Tongxin i innymi. Interesujące jest to, że na prezentacji procesora pojawili się w charakterze gości przedstawiciele firmy Arm, zatem Cixin P1 jest najprawdopodobniej oficjalnie licencjonowany przez brytyjskie przedsiębiorstwo. Jak podają źródła, mamy tutaj zapewne do czynienia z rozwiązaniem bazującym na projektach Cortex-A lub Cortex-X. Także za zintegrowanym układem graficznym stoi firma Arm. Podczas konferencji nie podano bliższych szczegółów na jego temat, ale można domniemywać, że jest to Immortalis-G720. Za moduł NPU odpowiada z kolei jakaś inna firma, ponieważ Arm nie posiada w swojej ofercie tego typu rozwiązań o wydajności 30 TOPS. Nowy CPU ma znaleźć zastosowanie w laptopach, komputerach Mini PC, desktopach czy niektórych systemach profesjonalnych.

Źródło: Tom's Hardware