Chiny wprowadzają zakaz wykorzystywania procesorów Intela i AMD w komputerach rządowych

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami nieustannie pozostają napięte i wątpliwe jest, żeby stan ten zmienił się w nieodległej przyszłości. Ich poprawie nie będzie sprzyjało też ostatnie zarządzenie ze strony władz Państwa Środka. Wprowadzono bowiem zakaz wykorzystywania procesorów Intela i AMD w rządowych komputerach. Promowane mają za to być chińskie alternatywy, co z pewnością znacząco wzmocni tamtejszych producentów chipów.

Chiny wprowadziły nieoczekiwanie zakaz korzystania z procesorów Intela i AMD w komputerach rządowych. Główną motywacją dla tego ruchu jest zapewne chęć uniezależnienia się od zachodnich producentów chipów.

Zarówno procesory Intela, jak i AMD są często wykorzystywane przez chińskich konsumentów. To jednak najwyraźniej nie podoba się tamtejszym władzom. Wprowadzony bez wcześniejszej zapowiedzi zakaz obejmuje na razie, co prawda, tylko podmioty rządowe, ale i tak wywoła z pewnością dalszą eskalację napięcia pomiędzy Chinami a USA. Przygotowano także listę procesorów, które są zgodne z polityką rządu Państwa Środka. Jak łatwo się domyślić trafiły na nią przede wszystkim jednostki produkcji chińskiej. Oficjalnym powodem wprowadzonych restrykcji jest chęć ochrony prywatności oraz upewnienia się, że podmioty rządowe pracują na bezpiecznym i niezawodnym sprzęcie. W praktyce jest to jednak cios wymierzony w amerykańską branżę nowych technologii. Chińskie alternatywy dla sprzętu Intela i AMD są bowiem znacznie mniej wydajne i przypuszczalnie cechują się gorszą jakością wykonania.

Choć wiemy, że rynek chiński generuje znaczącą część przychodów dla Intela i AMD, to brak jest informacji, jak duży odsetek stanowiła w nich sprzedaż procesorów dla sektora rządowego. Trudno zatem oszacować, ile konkretnie na tym zakazie stracą amerykańskie podmioty. Pewne jest, że będzie on znaczącym stymulatorem dla producentów chińskich procesorów, którzy nie będą teraz narzekali na liczbę zamówień. Całkowite wyeliminowanie amerykańskich jednostek z rynku Państwa Środka jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ sektor ten nie jest jeszcze tam wystarczająco mocno rozbudowany. Warto odnotować, że chiński rząd zasugerował też ostatnio władzom lokalnym odejście od wykorzystywania systemów z rodziny Windows.

