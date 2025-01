Tim Cook deklaruje, że Chiny zajmują kluczowe miejsce w łańcuchu dostaw Apple i to się w przyszłości nie zmieni

Ostatnie trendy w branży półprzewodników są oczywiste. Następuje powolny odwrót od produkcji chipów w regionie Dalekiego Wschodu. Choć duża część elektroniki jeszcze przez długi czas będzie wytwarzana w Chinach, to celem państw zachodnich jest zmiana tej sytuacji. Nie jest to jednak zadanie proste. Przykładem może być polityka produkcyjna Apple, która mocno bazuje na Państwie Środka. Niedawny wywiad z Timem Cookiem pokazuje, że szybko się to nie zmieni.

Prezes Apple - Tim Cook - udzielił ostatnio wywiadu chińskim mediom, w którym podkreślał znaczenie chińskiego łańcucha dostaw dla jego firmy. Wydaje się, że tylko duży wstrząs mógłby skłonić amerykańską spółkę do znaczącej zmiany w polityce produkcyjnej.

Prezes Apple udzielił ostatnio wywiadu portalowi China Daily. Padły w nim niepopularne w obecnym kontekście międzynarodowym słowa, choć mają one solidne umocowanie w rzeczywistości. Tim Cook stwierdził, że chiński łańcuch dostaw jest najkrytyczniejszy ze wszystkich, które są przez jego firmę wykorzystywane. CEO Apple podkreślał też, że fabryki w Państwie Środka dokonały znaczących modernizacji na przestrzeni ostatnich lat, a postęp, który jest udziałem Apple będzie się ciągle dokonywał, nawet w perspektywie wykraczającej poza okres najbliższej dekady. Warto zauważyć, że współpraca amerykańskiej spółki z chińskimi podmiotami liczy sobie już około 30 lat i, o ile nie dojdzie w przyszłości do geopolitycznego wstrząsu, będzie ona z pewnością kontynuowana.

Faktem jest, że wypowiedź Tima Cooka jest pod prąd obowiązującym trendom. Jednocześnie jednak CEO amerykańskiej firmy nie powiedział niczego, co byłoby niezgodne z prawdą. Apple, podobnie jak wielu innych producentów elektroniki, jest w znacznym stopniu uzależnione od chińskiego potencjału produkcyjnego. Zmiana tego stanu rzeczy jest aktualnie niemożliwa. Nawet podjęcie natychmiastowych działań w kwestii uniezależnienia od Chin pierwsze namacalne efekty da za wiele lat, w dodatku kosztem olbrzymich wydatków, które ktoś musi przecież sfinansować. Dlatego współpraca pomiędzy Apple, a Państwem Środka będzie na pewno kwitła w dającej się przewidzieć przyszłości, choć nie musi to jednocześnie wykluczać podejmowania kroków, które to uzależnienie zmniejszą.

Źródło: WCCFTech, China Daily