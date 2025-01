Apple twierdzi, że 128 GB pamięci wewnętrznej w smartfonie to całkiem sporo. Nowa reklama iPhone'a 15 budzi kontrowersje

Już od kilku lat sporo nowych smartfonów otrzymuje 128 GB pamięci wewnętrznej. O ile kiedyś taka pojemność zupełnie w niczym nie przeszkadzała, to jednak łatwo zauważyć, że z biegiem czasu wielu użytkowników zaczęło wymagać większej przestrzeni na dane. I trudno się temu dziwić - wystarczy tylko zobaczyć, ile ważą najbardziej zaawansowane gry mobilne czy nawet nagrania wideo w 4K. Mimo to Apple sądzi, że 128 GB pamięci to nadal całkiem sporo.

Apple iPhone 15 ma wiele zalet, ale producent postanowił wyróżnić akurat pamięć wewnętrzną tego smartfona, która ani nie jest najszybsza, ani też najbardziej pojemna na rynku...

Gigant z Cupertino opublikował właśnie krótki materiał reklamujący iPhone'a 15. Obiektywnie patrząc, smartfon ten jest aktualnie jednym z lepszych wyborów w górnej półce - recenzenci i użytkownicy chwalą go świetne aparaty fotograficzne, dobrą jakość wykonania, Dynamic Island, długie wsparcie systemu czy uniwersalne złącze USB-C. Mimo to producent postanowił wyróżnić akurat pamięć wewnętrzną tego smartfona, która ani nie jest najszybsza, ani też najbardziej pojemna na rynku. Urządzenie ma 128 GB pamięci w podstawowej i zarazem najpopularniejszej wersji. Dopiero w najdroższym, nawiasem mówiąc zupełnie nieopłacalnym wariancie, można liczyć na 512 GB.

Takie podejście Apple spotkało się już wieloma głosami krytyki. 128 GB można dziś bardzo łatwo i szybko "zapchać", a zatem taka pojemność zdecydowanie nie przystoi do smartfonów wartych kilka tysięcy złotych. To samo zresztą dotyczy urządzeń innych producentów, jak np. Samsunga czy Google, aczkolwiek te firmy nie chwalą się przesadnie zastosowaną pamięcią tak jak Apple. Mamy nadzieję, że w następnej generacji iPhone'ów nie pojawią się już warianty 128 GB, aczkolwiek trzeba też na to spojrzeć z drugiej strony. Dla wielu użytkowników taka pojemność może nadal okazywać się wystarczająca, zwłaszcza przy aktywnej usłudze chmurowej...

