Apple iPhone 15 - seria smartfonów staniała niemal o 24% w ciągu pół roku. Urządzenia firmy przestają być inwestycją na lata

Smartfony od firmy Apple często wybierane są nie tylko ze względu na osobiste preferencje, ale także fakt, że urządzenia utrzymują swoją cenę przez długi czas. Kiedy więc następuje premiera kolejnej generacji, użytkownik może małym kosztem dokonać zmiany - a przynajmniej tak było do tej pory. Mimo świetnych wyników sprzedaży okazuje się, że ceny aktualnej (15) serii zaledwie pół roku po premierze poszybowały w dół nawet o niemal 24%. Panujący pogląd wymaga małej aktualizacji.

Najnowsza seria smartfonów Apple iPhone 15 jest z nami obecna już przez pół roku. Jej sprzedaż w 2023 roku osiągnęła rekordowe poziomy, dzięki czemu urządzenia znalazły się w rankingu dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów na rynku. Jednak w krótkim czasie ich ceny znacząco spadły.

Oczywiście fakt, że smartfony tanieją po kilku miesiącach od debiutu, nie jest niczym szczególnie odkrywczym, natomiast w przypadku urządzeń od Apple sytuacja zazwyczaj wyglądała nieco inaczej. Tak jak wspomniano we wstępie: nabywcy mogli liczyć na bardzo niski spadek cen i to nawet po długim czasie, więc smartfony można było traktować jak małą inwestycję. Aktualna seria Apple iPhone 15 zadebiutowała we wrześniu 2023 roku, a najtańszy model kosztował 4699 zł. Teraz bez problemu nabędziemy go za 3578 zł, co stanowi prawie 24% spadek ceny. Wersja „Plus” początkowo oferowana była w kwocie 5299 zł, a dziś jest to już 4248 zł. Podobne zmiany dotknęły także droższych modeli Apple iPhone 15 Pro i Pro Max, gdzie obniżki wynoszą średnio 19%. Z pewnością taki rozwój wydarzeń nie był oczekiwany przez użytkowników.

Apple iPhone 15 (128 GB) Apple iPhone 15 Plus (128 GB) Apple iPhone 15 Pro (128 GB) Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) Premierowa cena (wrzesień 2023) 4699 zł 5299 zł 5999 zł 7199 zł Aktualna cena (marzec 2024) 3578 zł 4248 zł 4832 zł 5841 zł Obniżka 23,85% 19,83% 19,45% 18,86%

Warto także przyjrzeć się serii Apple iPhone 14, która jest na rynku od września 2022 roku. W tym wypadku podstawowy wariant sprzedawany był w dniu premiery za 5199 zł, a obecnie możemy go kupić za 2899 zł, a więc ponad 44% taniej. Kolejne modele także otrzymały dość duże obniżki: edycja Plus doczekała się spadku z 5899 na 3646 zł, a wariant Pro z 6499 na 4639 zł. Pierwsza pozycja oferowana jest więc w niższej kwocie o niemal 40%, z kolei druga zbliża się do 30% obniżki. Najbogatsza wersja Apple iPhone 14 Pro Max startowała z tej samej kwoty, co aktualna generacja, a już teraz w wielu sklepach jej ceny zaczynają się od 5299 zł. Gorzej wygląda tylko sytuacja składanych smartfonów Samsunga z podobnego okresu, wszak ceny za serię Samsung Galaxy Z Flip4 rozpoczynały się w sierpniu 2022 roku od 5149 zł, a teraz wersję 8/128 GB możemy kupić za 2465 zł, a więc o ponad połowę taniej.

Apple iPhone 14 (128 GB) Apple iPhone 14 Plus (128 GB) Apple iPhone 14 Pro (128 GB) Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) Premierowa cena (wrzesień 2022) 5199 zł 5899 zł 6499 zł 7199 zł Aktualna cena (marzec 2024) 2899 zł 3646 zł 4639 zł 5299 zł Obniżka 44,23% 38,19% 28,61% 26,39%

Źródło: Ceneo