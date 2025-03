TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2023 roku. Apple całkowicie zdominowało ranking, a bestsellerem został iPhone 14

Firma Counterpoint opublikowała właśnie najnowsze statystyki, które dotyczą globalnej sprzedaży smartfonów. Już pod koniec 2023 roku firma Apple wyprzedziła Samsunga i objęła pozycję ogólnoświatowego lidera (po raz pierwszy w historii). Nie dziwi więc fakt, że aż 70% najlepiej sprzedających się smartfonów we wspomnianym roku to urządzenia tego przedsiębiorstwa. Co jednak ciekawe, pozostałe 30% to budżetowe smartfony od Samsunga.

Najnowsze statystyki, które dotyczą globalnej sprzedaży smartfonów, mówią jasno: bestsellerem w 2023 roku był Apple iPhone 14. Omawiany ranking TOP 10 został wręcz zdominowany przez tę markę, ponieważ aż siedem na dziesięć urządzeń to smartfony od Apple.

Apple iPhone 14 i 14 Plus

Rok 2023 był rekordowy pod wieloma względami. Spoglądając na poniższy ranking, zauważymy, że łączny procentowy udział dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów wynosi niemal 20%. Jest to historycznie wysoka wartość (w 2022 roku było to 19%). Natomiast od 2021 roku wszystkie pozycje zajmują tylko dwie marki: Apple i Samsung. Jednak to ta pierwsza może mieć większe powody do dumy. Całościowo mówimy tu aż o 70% udziale, z czego pierwsze miejsce należy do smartfona Apple iPhone 14 (połowa sprzedanych egzemplarzy odnosi się do USA i Chin). Kolejne dwie pozycje zajmują jego mocniejsi bracia, a zaraz za nimi kroczy starsza edycja Apple iPhone 13.

Nie można także odmówić wielkiego sukcesu sprzedażowego serii Apple iPhone 15, która swoją premierę miała we wrześniu 2023 roku, a i tak zakwalifikowała się do rankingu (od pozycji 5 do 7) - największy udział przypada wariantowi "Pro Max". Natomiast warto wspomnieć, że sprzedaż urządzeń od Apple napędzały również Indie (tutaj trzeba podkreślić, że kraj stał się piątym na świecie, w którym sprzedaż iPhone'ów w ciągu roku przekroczyła 10 mln), Bliski Wschód i Afryka. Jeśli chodzi o Samsunga, to jego smartfony zajmują ostatnie trzy miejsca, a konkretne modele to budżetowy Samsung Galaxy A14 5G (bestseller w Indiach), a także Galaxy A04e i A14 4G (niska cena spowodowała dobrą sprzedaż w Brazylii, Indiach, Meksyku i Indonezji). Aktualny 2024 rok może co prawda różnić się w statystykach, jednak nie można wysuwać pochopnych wniosków.

Samsung Galaxy A14 5G

Źródło: Counterpoint