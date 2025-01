USA CHIPS and Science Act - znamy sumy dofinansowań dla Intela, TSMC i Samsunga

Od sierpnia 2022 roku w USA obowiązuje CHIPS and Science Act, ustawa przewidująca liczne i wysokie dotacje dla firm z sektora półprzewodników, które zdecydują się na inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Zachód już od jakiegoś czasu stara się przyciągnąć gigantów wysokimi benefitami, ale dopiero teraz docierają do nas informacje o konkretnych kwotach. Rządowe środki zasilą ogromny projekt Intela, ale dofinansowanie otrzyma również Samsung i TSMC.

Rząd Stanów Zjednoczonych wypłaci wysokie dotację dla Intela, TSMC i Samsunga z ustawy CHIPS and Science Act. Przedsiębiorstwo z Santa Clara ma przeznaczyć te środki na olbrzymi projekt w stanie Ohio.

Intel ma otrzymać najwięcej środków od rządu Stanów Zjednoczonych, mowa tutaj o kwocie 8,5 miliarda dolarów. Dodatkowo przedsiębiorstwo otrzyma możliwość uzyskania 11 miliardów dolarów kredytu o bardzo niskim oprocentowaniu i ulgę podatkową o wartości 25% do kwoty 100 miliardów dolarów. Wszystko to ma zostać przeznaczone na rozbudowę fabryki w stanie Ohio. Projekt obejmuje sześć obiektów od Fab 27.1 do Fab 27.6, z których początkowo zostaną zbudowane dwa, analogiczne do tych które mają powstać w Magdeburgu w Niemczech (Fab 29.1 i Fab 29.2). Koszta tego przedsięwzięcia są szacowane na 100 miliardów dolarów.

Samsung również otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 miliardów dolarów na budowę fabryki w Teksasie. Natomiast TSMC otrzymuje najmniejszą kwotę wsparcia w wysokości 5 miliardów dolarów. Dodatkowo, firmy będą mogł skorzystać z obniżonych kosztów energii elektrycznej i wody oraz ulg podatkowych, choć szczegóły w tej kwestii nie są jeszcze znane. Reasumując, widać, że Stany Zjednoczone poważnie traktują swoje zobowiązanie do stania się znaczącym producentem chipów do roku 2030, o czym więcej możecie przeczytać tutaj.

