NVIDIA, Intel i Qualcomm kontra rząd USA. Producenci wyrazili obawy o nadchodzące sankcje dla Chin

Od dłuższego czasu trwa batalia gospodarcza między Chinami a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. USA po raz kolejny chce nałożyć sankcję na kraj środka, tym razem na celowniku znalazły się układy do uczenia maszynowego i obsługi AI oraz obliczeń kwantowych. Jednak trzech gigantów branży postanowiło wyrazić swoje obawy wobec planowanych ograniczeń i zakazów eksportowych, które zdecydowanie mogą wpłynąć na ich zyski z tego regionu świata.

Jak donosi Bloomberg planowany zakaz inwestycji w chińskie sektory zajmujące się obliczeniami kwantowymi oraz szeroko pojętą sztuczną inteligencją ma wejść w życie w 2024 r. Wzbudziło to jednak niepokoje wśród gigantów branży. Dlatego doszło do spotkania sekretarza handlu Gina Raimondo, dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej Lael Brainard i dyrektora Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan z prezesami i zarządami takich firm jak Intel, Nvidia i Qualcomm. Mówi się również, że na spotkaniu mogło pojawić się AMD, jednak firma przez wizytę zarządu na Tajwanie nie była w stanie się pojawić. Podmioty wyraziły swoje obawy wobec skrajnej postawy rządu USA. Twierdząc, że zbyt szerokie, niejednoznaczne, a czasami jednostronne ograniczenia mogą zmniejszyć konkurencyjność amerykańskiego przemysłu półprzewodników, zakłócić łańcuchy dostaw oraz spowodować znaczną niepewność rynkową i skłonić Chiny do dalszego eskalacji działań odwetowych.

Należy jednak pamiętać, że Chiny dokonały zakupu elektroniki półprzewodnikowej na sumę opiewającą 180 miliardów dolarów w zeszłym roku. Stanowi to ponad jedną trzecią światowej sumy 555,9 miliarda dolarów. Nadto, jak podaje Bloomberg, po wejściu zakazów Qualcomm może stracić nawet 60% swoich globalnych przychodów, jeżeli nie uzyska odpowiednich zgód od rządu USA. Mówimy zatem o naprawdę wielkim kawałku biznesowego tortu dla gigantów technologicznych i nic dziwnego, że zgłaszają oni swoje uwagi i obawy. Dodatkowo poruszono również tematy związanie z ustawą CHIPS ACT i przyspieszenia wypłaty dofinansowań.

