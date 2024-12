USA mogą wkrótce nałożyć kolejne restrykcje na Chiny. Tym razem będą one dotyczyły tranzystorów GAA i pamięci HBM

Amerykańskie sankcje ograniczyły znacząco dostęp Chin do najbardziej zaawansowanych technologii w branży półprzewodników. W sposób szczególny dotyczy to sprzętu wykorzystywanego do treningu i obsługi sztucznej inteligencji. Najwyraźniej jednak administracja USA nie jest w pełni zadowolona z rezultatów. Już wkrótce sankcje mogą zostać rozszerzone. Tym razem ograniczeniom mają podlegać tranzystory GAA, pamięć HBM i powiązane z nimi technologie.

Sankcje nałożone przez USA na Chiny mogą zostać wkrótce rozszerzone. Rozmowy w sprawie ograniczenia dostępu Państwa Środka do technologii, na których bazują tranzystory GAA są na zaawansowanym etapie.

Tranzystory GAA nanosheet będą wkrótce wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych. Samsung już używa ich w swoim procesie 3 nm. Staną się też niedługo istotnym elementem procesów Intel 20A, a także TSMC A16. Tego typu technologia jest obecnie poza zasięgiem Chin, do czego wydatnie przyczyniają się amerykańskie sankcje. Teoretycznie firmy z Państwa Środka mogłyby próbować wykorzystać tranzystory GAA w mniej zaawansowanych procesach technologicznych, ale wiele wskazuje na to, że mogą nie mieć takiej okazji. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, to potencjalne restrykcje obejmujące tę technologię są poważnie rozważane przez administrację prezydenta Bidena.

Nie jest do końca jasne, czy nowe restrykcje miałyby po prostu ograniczać możliwości Chin w zakresie opracowania własnych tranzystorów GAA, czy też blokować ich sprzedaż przez zachodnie firmy. Serwis Bloomberg dotarł jednak do osoby zaznajomionej ze sprawą, która twierdzi, że bardziej prawdopodobny jest na razie tylko pierwszy z wymienionych scenariuszy. Rozważane są też restrykcje dotyczące pamięci HBM, która jest jednym z kluczowych komponentów w akceleratorach służących do obsługi AI. To jednak kwestia bardziej odległej przyszłości, ponieważ rozmowy w sprawie ograniczeń obejmujących tranzystory GAA są na dużo bardziej zaawansowanym etapie.

