Premiery gier na październik 2023 - miesiąc będzie obfitował w mnóstwo hitów. Na jakie gry warto zwrócić uwagę?

Rok 2023 można zaliczyć do całkiem udanych pod względem wielu premier nowych gier, gdzie prym w szczególności wiódł ostatni głośny tytuł studia Betheseda - Starfield. Natomiast do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, a wszystko wskazuje na to, że to właśnie październik będzie obfitował w mnóstwo ciekawych gier. Ba, można nawet stwierdzić, że tak wiele dużych tytułów nie ukazało się w ciągu obecnego roku. Jakie produkcje zadebiutują już w przyszłym miesiącu?

Październik 2023 roku może się okazać szczególnie ważny dla wszystkich graczy, albowiem to właśnie wtedy zadebiutuje wiele bardzo wyczekiwanych produkcji. Wśród nich znajdziemy choćby nową odsłonę cyklu Assassin's Creed, czy też kolejną edycję gry Forza Motorsport.

Na dowód tego, że rok 2023 możemy zaliczyć do udanych, można przypomnieć kilka premier, które miały miejsce w ciągu niemalże 9 pierwszych miesięcy. Rok zaczął się od bardzo udanego Hi-Fi Rush - tytuł ten w ciekawy sposób łączył warstwę muzyczną z dynamicznych gameplayem. W lutym zadebiutował dość kontrowersyjny tytuł Atomic Heart wraz z nie najgorszą produkcją Returnal. Marzec zawierał w sobie dwie ważne premiery: Resident 4 Evil Remake, a także The Last of Us: Part 1 w wersji na PC. Później gracze doczekali się polskiej gry Dead Island 2. W maju głośno było natomiast o Hogwarts Legacy. Następny miesiąc przyniósł ze sobą czwartą odsłonę Diablo. Z kolei na początku sierpnia wszystkich zaskoczył Baldur's Gate 3, który z miejsca stał się ogromnym hitem. Obecny jeszcze wrzesień to głównie Starfield, PayDay 3 oraz dodatek do Cyberpunka 2077 - Widmo Wolności. Jak natomiast prezentuje się lista na nadchodzący wielkimi krokami październik?

Zestawienie otworzy najnowsza część serii Assassin's Creed pt. Mirage. Następnie na konsolach Xbox Series możemy się spodziewać Forzy Motorsport, która zadebiutuje także na PC. Fanom strategii powinna przypaść do gustu produkcja Total War: Pharaoh. Długo wyczekiwaną grą jest natomiast Marvel's Spider-Man 2, w którego zagrają wyłącznie posiadacze konsoli Sony PlayStation 5. Nabywcy Nintendo Switch także nie będą pokrzywdzeni, ponieważ pod koniec miesiąca będą mogli zagrać w nową grę z wąsatym hydraulikiem w roli głównej: Super Mario Bros. Wonder. Z pewnością wszyscy gracze bardzo czekają również na: Alan Wake 2, Cities: Skylines II oraz Ghostrunner 2. W celu lepszego zorientowania się w datach premier możemy spojrzeć na poniższą listę, dzięki której wszystko stanie się jasne.

Assassin's Creed Mirage - 5 października 2023 roku (Xbox One, Xbox Series, PC, Sony PlayStation 4 i 5)

- 5 października 2023 roku (Xbox One, Xbox Series, PC, Sony PlayStation 4 i 5) Forza Motorsport - 10 października 2023 roku (Xbox Series, PC)

- 10 października 2023 roku (Xbox Series, PC) Total War: Pharaoh - 11 października 2023 roku (PC)

- 11 października 2023 roku (PC) Lords of the Fallen - 13 października 2023 roku (Xbox Series, Sony PlayStation 5, PC)

- 13 października 2023 roku (Xbox Series, Sony PlayStation 5, PC) Endless Dungeon - 19 października 2023 roku (Sony PlayStation 4 i 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC)

- 19 października 2023 roku (Sony PlayStation 4 i 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC) Marvel's Spider-Man 2 - 20 października 2023 roku (PS5)

- 20 października 2023 roku (PS5) Super Mario Bros. Wonder - 20 października 2023 roku (Nintendo Switch)

- 20 października 2023 roku (Nintendo Switch) Cities: Skylines II - 24 października 2023 roku (PC) / dla Xbox Series i Sony PlayStation 5 przewidziano późniejszy termin

- 24 października 2023 roku (PC) / dla Xbox Series i Sony PlayStation 5 przewidziano późniejszy termin Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 24 października 2023 roku (Sony PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC)

24 października 2023 roku (Sony PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC) Ghostrunner 2 - 26 października 2023 roku (Xbox Series, Sony PlayStation 5, PC)

- 26 października 2023 roku (Xbox Series, Sony PlayStation 5, PC) Alan Wake 2 - 27 października 2023 roku (Xbox Series, Sony PlayStation 5)

Źródło: WCCFTech