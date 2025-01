GOG - specjalna okazja, dzięki której setki gier ponownie trafiły na wyprzedaż. Wśród nich seria Dishonored, Fallout oraz Heavy Rain

GOG jest jednym z najdłużej działających serwisów, w których możemy nabyć gry w postaci cyfrowej. Początkowo skupiał się on głównie na starszych produkcjach, do czego też nawiązywała jego pierwotna nazwa - Good Old Games. Dzięki oferowaniu dostępu do retro gier, a także sposobie dystrybucji - były one pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń (DRM) - serwis szybko zdobył popularność i zgromadził wokół siebie sporą społeczność. Właśnie minęło 15 lat jego istnienia.

Z okazji piętnastolecia istnienia serwisu GOG na stronie możemy nabyć setki cyfrowych gier w bardzo niskich cenach. Oferta obejmuje takie hity jak Heavy Rain, Beyond: Two Souls, czy też Fahrenheit.

Good Old Games założyło przedsiębiorstwo CDP Investment już w 2008 roku. W ciągu dwóch pierwszych lat istnienia na platformie sprzedano 6 milionów cyfrowych egzemplarzy gier wideo. Jednak co ciekawe, więcej niż 50% przychodu pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a raptem kilka procent z Polski. Z czasem serwis wprowadzał do oferty coraz większa ilość tytułów, a w następstwie tej popularności inni producenci gier także do niego dołączyli, a ich produkcje zaczęły się pojawiać na ówczesnym już GOG-u. Interesujący jest fakt, że płatność w polskiej walucie jest możliwa dopiero od 2016 roku. Serwis co jakiś oferuje promocje z różnych okazji, zupełnie tak, jak konkurencyjny Steam. Tym razem wydarzeniem jest wspomniane 15 lat istnienia na rynku.

Wartymi wspomnienia tytułami są konsolowe hity, które wymieniono na początku. Produkcje te oferują naprawdę dobrą fabułę i warto się nimi bliżej zainteresować - tym bardziej że są teraz dostępne w korzystnych cenach. W ofercie znajdziemy także większe tytuły znanych marek, takie jak niektóre odsłony z serii The Elder Scrolls, Baldur's Gate oraz Fallout. Wartymi poświęcenia swojego czasu będą także No Man's Sky, Stardew Valley, czy też Spore. Całą listę wybranych tytułów wraz z linkami do sklepowych ofert znajdziemy natomiast poniżej:

