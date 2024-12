Autumn Sale - w serwisie GOG zaczęła się jesienna wyprzedaż. Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 i inne gry w świetnych cenach

Na początku zapewne większość osób zada sobie pytanie: dlaczego jesienna wyprzedaż, kiedy mamy jeszcze lato? Zarząd platformy GOG uznał, że jest to świetna okazja na pożegnanie obecnie trwającej cieplejszej pory roku, więc warto nazwać utworzone wydarzenie właśnie nadchodzącą jesienią. Być może odpowiedź uznamy za nieco "naciąganą", jednak warto się bardziej skupić na fakcie, że przez całe dwa tygodnie mamy dostęp do setek gier w naprawdę dobrych cenach.

Na platformie GOG trwa właśnie wydarzenie pod nazwą Autumn Sale, które zakończy się dopiero 11 września 2023 roku. Mamy więc niespełna dwa tygodnie, aby zapoznać się z ofertą przecenionych gier i wybrać coś dla siebie.

Platformę GOG można uznać za jedną z najlepszych na rynku nie tylko ze względu na częste organizowanie wydarzeń, w których kupimy wybrane tytuły w korzystnych cenach. Zapewnia ona również dostęp do pełnych instalatorów i gier pozbawionych zabezpieczeń DRM. Nie wymaga od nas także dodatkowego klienta tak jak Steam czy też Epic Games Store. Być może niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że twórcą GOG-a jest polskie przedsiębiorstwo CDP Investment, a więc bardziej nam znane CD Projekt (część całego holdingu). Wstępne informacje mamy już za sobą, więc możemy przejść bezpośrednio do całej oferty - a jest ona naprawdę bardzo ciekawa.

Najpierw można zacząć od wspomnienia, że platforma oferuje także jeden darmowy tytuł - Hero of the Kingdom II. Wystarczy przejść pod link i przypisać grę do swojego konta. Natomiast jeśli chodzi o tytułowe wydarzenie Autumn Sale, to będziemy mogli dokonać selekcji spośród wielu gatunków gier, wśród których napotkamy bardzo dobre produkcje. Możemy do nich zaliczyć Wiedźmina 3, Disco Elysium, Horizon Zero Dawn czy też serię Metro. Listę wybranych tytułów standardowo znajdziemy poniżej, wraz z oryginalnymi cenami.

Źródło: GOG