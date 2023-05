GOG - obniżki na gry z zombie i wampirami. Dying Light, trylogia o Draculi oraz Nosferatu: Wrath of Malachi dosłownie za grosze

Jeszcze nie opadł kurz po grze Redfall studia Arkane oraz po Dead Island 2 od Dambuster Studios, a już atakują nas kolejne wampiry i zombiaki. Tym razem pod postacią GOG-owych wyprzedaży. Mianowicie od dziś do 15 maja można skorzystać z oferty Gogalypse, która obniża ceny wybranych tytułów nawet o 90%. Przecenione zostały tytuły takie jak Dying Light: The Following – Enhanced Edition, The Final Station, They Are Billions, Dracula Trilogy oraz Nosferatu: Wrath of Malachi.

Gry pt. Dying Light (26,99 zł) nie trzeba chyba przestawiać. To survival horror z 2015 roku, osadzony w postapokaliptycznym mieście opanowanym przez zombie. Gracz wciela się tu w Kyle'a Crane'a, który ma za zadanie odnaleźć zaginione dokumenty. Walcząc z zombiakami i zbierając przedmioty do przetrwania, gracz może swobodnie poruszać się po mieście i wspinać się po budynkach. Gra oferuje tryb dla jednego gracza i tryb kooperacyjny dla 4 osób, a jej grafika i rozgrywka zyskały wiele pozytywnych recenzji i wciąż przyciągają nowych graczy. Gra jest dostępna w wersji The Following, a więc z ogromnym rozszerzeniem fabularnym.

The Final Station (13,75 zł) to 2D survival horror wydany w 2016 roku przez Do My Best Games. Akcja toczy się w świecie opanowanym przez zombiaków, a gracz wciela się w maszynistę pociągu, który przewozi ostatnich ludzi przez kolejne miasta. Podczas podróży gracz musi zajmować się pasażerami, zapewniając im jedzenie i leczenie, oraz walczyć z zombiakami. Po przybyciu do kolejnych stacji, gracz musi znaleźć zapasy i naprawić pociąg, aby kontynuować podróż. Gra oferuje atmosferyczną oprawę dźwiękową i graficzną, a fabuła skłania do refleksji nad kondycją ludzkości i rolą maszynisty w tym świecie.

They Are Billions (80,99 zł) to strategia czasu rzeczywistego z elementami survivalu wydana w 2017 r. Gracz musi bronić swojego miasta przed hordami zombie, które atakują z każdej strony. Gra oferuje rozbudowany system budowania, gdzie gracz musi zaplanować i zbudować swoje miasto, a także rozwijać technologie i szkolić jednostki, aby zwiększyć szanse na przetrwanie. W trakcie rozgrywki gracz musi dbać o morale swoich mieszkańców, którzy mogą być zagrożeni chorobami i stresującą sytuacją, co wpływa na ich produktywność i motywację do walki.

Trylogia Dracula (3,59 zł) to seria trzech gier komputerowych z gatunku przygodówek stworzona przez Microïds i wydana w latach 1999-2001. W grach gracz wciela się w postać Adriana Gordona, który przemierza mroczne i pełne niebezpieczeństw miejsca, by pokonać samego Draculę i ocalić ukochaną kobietę. Seria oferuje bogatą fabułę z wieloma zwrotami akcji, a także oryginalne i wciągające zagadki logiczne. Oprawa graficzna i dźwiękowa zaskakuje szczegółowością (jak na tamte czasy) i klimatem, który przenosi gracza do XIX-wiecznej Europy. Jeśli jesteście fanami klasycznych point'n'clicków, to od siebie serdecznie polecam. Zwłaszcza ze względu na cenę.

Nosferatu: Wrath of Malachi (2,19 zł) to gra z gatunku survival horror wydana w 2003 roku przez Idol FX. Gracz wciela się w postać Jamesa Pattersona, który przybywa do zamku swojej rodziny, gdzie ma odbyć się wesele. Jednak okazuje się, że zamek został opanowany przez wampiry, a większość gości została porwana lub zamieniona w potwory. Gracz musi odnaleźć swoich krewnych, zebrać broń i wybijać wampiry, aby przetrwać do świtu, kiedy będzie mógł uciec z zamku. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, oryginalny system generowania poziomów i wiele różnych rodzajów wampirów z różnymi umiejętnościami. Oprawa graficzna i dźwiękowa wprowadza gracza w mroczny, gotycki klimat i zwiększa napięcie i atmosferę grozy.

Źródło: GOG