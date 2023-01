GOG.com startuje z wyprzedażą na nowy rok - wybieramy najlepsze oferty na tańsze gry

Każdy z nas lubi wyprzedaże, a w tym roku GOG zdążył już zaskoczyć nas pierwszą promocją. Oprócz standardowych obniżek czeka na nas miły prezent pod koniec zakupów. Ceny poszybowały w dół nawet o 95%, a wiele dobrych, starszych gier można kupić wręcz za drobne. Zostało jeszcze sporo czasu, aby nabyć interesujące nas tytuły. Poniżej znajdziecie listę wybranych przez nas przecenionych gier. Nie traćmy więc czasu i spójrzmy, co da się upolować.

Nowy rok zawitał na GOG i przyniósł promocje trwającą od 20 do 30 stycznia, w jej ramach kupimy chodliwe propozycje CD Projekt RED jak Cyberpunka 2077 i wiedźmińską trylogię. Jednak znajdziemy również starsze gry, jak choćby gry z serii S.T.A.L.K.E.R., która jest doskonałym pomysłem, by zabić czas w oczekiwaniu na najnowszą część. Na promocji znajduje się też wysyp indyków oraz gier, które warto nadrobić, jeżeli któraś nas ominęła. Doskonałym dla mnie tego przykładem jest BioShock 2 Remastered, którego można kupić już za 12,89 zł. Nie przedłużając, prezentuje poniższą listę gier, na których warto zawiesić swoje oko:

Cyberpunk 2077 - 99,49 zł

BioShock Infinite Complete Edition - 47,39 zł

Alien: Isolation Collection - 45,99 zł

Batman: Arkham Knight Premium Edition - 28,59 zł

Middle-earth: Shadow of War - 24,29 zł

Outlast - 13,99 zł

Heroes of Might and Magic® 4: Complete - 11,69 zł

Prince of Persia - 7,99 zł

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona - 5,99 zł

F.E.A.R. Platinum - 5,29 zł

Także jak widzicie jest to doskonała okazja na uzupełnienie swojej bilioteki GOG. To nie wszystko, bo największa niespodzianka czeka na nas w podsumowaniu koszyka, albowiem od 10 do 14 gier zapewnia nam dodatkowe 4% rabatu, a 15 i więcej gier o 8% większy rabat. Nie zapomnijcie jedynie, że oferta ważna jest tylko do 30 stycznia. A wy co planujecie kupić i dlaczego, napiszcie poniżej. Miłego grania!

Źródło: GOG.com