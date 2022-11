Wiedźmin Remake będzie grą w pełni otwartym świecie, jednak premiera odbędzie się później niż debiut Wiedźmina 4

Pod koniec października studio CD Projekt RED niespodziewanie ogłosiło, czym będzie Projekt Canis Majoris, czyli jedna z przygotowywanych gier z uniwersum Wiedźmina. Okazało się, że będzie to remake pierwszej odsłony, debiutującej oryginalnie w 2007 roku. Wówczas podkreślono, że będzie to kompletnie przebudowany tytuł, oparty na silniku Unreal Engine 5. Wczoraj wieczorem z kolei ogłoszono nowe sprawozdanie finansowe, podczas którego rzucono światło na dwa kolejne szczegóły dotyczące projektu.

Podczas ogłoszenia nowego sprawozdania finansowego, CD Projekt RED ogłosiło kilka informacji na temat planowanych projektów z uniwersum Wiedźmina. Wiemy już, że remake pierwszej gry wrzuci nas tym razem w pełni otwarty świat, co może wskazywać na daleko idące zmiany w grze.

W prezentacji multimedialnej od studia CD Projekt RED, znalazł się slajd dotyczący gry Wiedźmin Remake. Zapisano tam krótką notatkę, że tytuł będzie rozgrywał się w pełni otwartym świecie i będzie to współczesna wersja tegoż klasyka z 2007 roku. Informacja o wprowadzeniu w pełni otwartego świata jest bardzo ciekawa, bowiem może wskazywać na daleko idące zmiany względem oryginału. Wiedźmin był bowiem tytułem o pół-otwartej skali, gdzie produkcja podzielona była na konkretne akty, wewnątrz których poruszaliśmy się po mniejszych lokacjach. Przykładowo w prologu było to Kaer Morhen, w I Akcie mieliśmy Podgrodzie, w II i III Akcie zwiedzaliśmy Wyzimę Klasztorną (II i III Akt), Wyzimę Handlową (tylko III Akt) oraz Bagna (II i III Akt), z kolei IV rozdział przerzuca nas na tereny wsi Odmęty.

Być może tym razem, nie licząc Prologu oraz Epilogu, będziemy mieli znacznie większą swobodę w przemieszczaniu się po terenach wokół Wyzimy oraz Odmętów, co jednocześnie mogłoby wpłynąć także na większe zmiany w samej zmianie fabularnej, gdzie owa swoboda byłaby również konkretnie umotywowana. Nie ulega wątpliwości, że skala projektu będzie znacznie większa w porównaniu do oryginalnej gry. Na premierę Wiedźmina Remake będziemy musieli jednak jeszcze sporo poczekać. CD Projekt RED potwierdził, że najpierw zadebiutuje pierwsza gra z nowej trylogii, nad którą producent bezpośrednio pracuje. Powyższa grafika pokazuje również, że z każdym kwartałem rośnie liczba developerów studia, przerzucanych do nowego Wiedźmina (ten również powstanie na Unreal Engine 5).

