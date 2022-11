Wiedźmin 3: Dziki Gon na pierwszym konkretnym porównaniu wersji Ultra PC oraz Ultra Plus z edycji Next-gen

W ubiegłym tygodniu studio CD Projekt RED zaprezentowało długo wyczekiwaną grę Wiedźmin 3: Dziki Gon w next-genowej wersji. Aktualizacja pojawi się nie tylko na konsolach obecnej generacji, ale także na PC, oferując nowy preset graficzny określany jako "Ultra Plus". Co przyniesie next-genowa wersja popularnego Wiedźmina 3? Przede wszystkim implementację Ray Tracingu, poprawki wizualne, nową kamerę zza pleców bohatera czy wiele dodatkowych modyfikacji. W sieci pojawił się film, który najlepiej obecnie oddaje chyba zmiany wizualne pomiędzy oryginalną grą i nadchodzącą, next-genową wersją.

Na YouTubie pojawiło się pierwsze solidne porównanie graficzne gry Wiedźmin 3: Dziki Gon w dotychczasowej wersji Ultra na PC oraz nadchodzącej wersji Ultra+ z edycji Next-gen.

Porównanie graficzne zostało przygotowane przez popularnego YouTubera o pseudonimie ElAnalistaDeBits. Pokazuje on dotychczasową wersję Wiedźmina 3 na PC z ustawieniami Uber (Ultra, ale bez dodatkowych modyfikacji) oraz nadchodzącą odsłonę Next-gen z ustawieniami Ultra Plus, także na PC. Ponadto zaprezentowana została różnica (na tyle na ile to było możliwe biorąc pod uwagę ilość pokazanego przez CD Projekt RED materiału) konsolowych wersji - pomiędzy Xbox One X oraz Xbox Series X jak również pomiędzy PlayStation 4 Pro oraz PlayStation 5. W przypadku PC to co się rzuca w oczy to lepsza jakość tekstur, ogólnie ostrość obrazu w wersji next-gen oraz zwiększona ilość roślinności (dobrze to widać chociażby w okolicach Drzewa Wisielców). Wygląda również na to, że chmury doczekają się lepszej jakości, z kolei zasięg rysowania obiektów prezentuje podobny poziom jak w oryginalnej wersji.

W przypadku konsol różnice także są widoczne, głównie w kontekście lepszej jakości tekstur oraz zwiększonej ilości roślinności. Przy odpaleniu trybu jakości, gdzie aktywny jest również Ray Tracing (ten zostanie wykorzystany do globalnego oświetlenia oraz okluzji otoczenia), można zaobserwować lepszą jakość oświetlenia poszczególnych scen. Ulepszone zostaną również odbicia SSR, co widać chociażby w kadrze z odbiciem słońca w jeziorze (link do filmu, w którym prezentowany jest dokładnie ten moment) jak również w kadrze z odbiciem niektórych budynków w Novigradzie (tutaj znajduje się porównanie omawianego fragmentu). Niekiedy zmiany są symboliczne, czasami są bardziej zauważalne. Premiera next-genowej wersji Wiedźmina 3 odbędzie się 14 grudnia, a sama aktualizacja będzie darmowa dla wszystkich osób posiadających grę w swoich bibliotekach.

