Wiedźmin 3: Dziki Gon - poznaliśmy ostateczną datę premiery next-genowej wersji gry

Wiedźmin 3: Dziki Gon ma już na karku kilka ładnych lat, jednak nic nie wskazuje byśmy mieli szybko zapomnieć o jednej z najlepszych gier RPG. Wręcz przeciwnie - już niebawem ten kultowy tytuł przeżyje swoją drugą młodość. Wszystko za sprawą next-genowej aktualizacji, która mimo hucznych zapowiedzi nadal nie ujrzała światła dziennego. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że prace nad wyczekiwaną łatką są już na ukończeniu.

CD Projekt RED potwierdziło właśnie, że next-genowa aktualizacja do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zostanie wydana już 14 grudnia 2022 roku. Będzie ona bezpłatnie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S dla wszystkich graczy, którzy mają już swoją kopię. Patch przyniesie m.in. krótsze czasy ładowania, szereg ulepszeń graficznych (w tym obsługę ray-tracingu), dostęp do modów, jak również dodatkowe elementy związane z serialem Wiedźmin od Netfliksa.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih