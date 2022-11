Wiedźmin Geralt w popularnej sieciowej grze Lost Ark. Crossover datowany na początek przyszłego roku

Popularność Wiedźmina nie spada. Osobiście zaczyna mi on nawet pasować do słynnego żartu, że otwieram lodówkę, a tam Wiedźmin. Rzeczywiście - Geralt pojawi się w kolejnych sezonach netfliksowego serialu (choć z twarzą innego aktora), a także w remake'u pierwszej gry od CD Projekt RED. To jednak plany bardziej dalekosiężne. Jeśli zaś chodzi o bliższą przyszłość, to warto wiedzieć, że na początku 2023 rok Geralt trafi do świata Lost Ark.

Geralt pojawi się w popularnej, wysoko ocenianej grze sieciowej pt. Lost Ark. Wiedźmin trafi do koreańskiej produkcji już na początku 2023 roku.

Wspomniane Lost Ark to wysoko oceniane, sieciowe RPG akcji wydane w modelu darmowym z mikropłatnościami (tzw. free-to-play). Tytuł w ogólnym zarysie przypomina inne popularne tytuły z gatunku, takie jak Path of Exile, Diablo czy Torchlight. Produkcja powstała w dużym koreańskim studiu Tripod i pierwotnie była przygotowywana z myślą wyłącznie o rynku azjatyckim, ale z czasem zdecydowano się udostępnić ją również na zachodzie w wersji anglojęzycznej.

O tym, ze Geralt trafi do Lost Ark informowano już kilka miesięcy temu. Dziś podano jednak nareszcie datę tego wydarzenia. Cóż, przybliżoną, ale zawsze. Otóż Biały Wilk pojawi się we wspomnianej grze z początkiem przyszłego roku. Nie wiadomo niestety jaka dokładnie będzie jego rola, ale jako że Lost Ark oferuje pełnoprawną kampanię zawierającą rozbudowane misje i interaktywne dialogi, to możemy mieć nadzieję, że crossover ów będzie przedsięwzięciem zaawansowanym i wartym samodzielnego sprawdzenia.

What new adventures will Geralt stumble upon in Arkesia?



Find out, when The Witcher arrives in Lost Ark early 2023! pic.twitter.com/TA1up7l9Ot — Lost Ark (@playlostark) November 7, 2022

Źródło: Twitter