Lost Ark - koreańskie MMORPG cieszy się ogromną popularnością na Steamie i to już na kilka dni przed premierą

Jeśli jesteście fanami gier sieciowych, a zwłaszcza MMORPG, to z pewnością słyszeliście o Lost Ark. Dotąd, ta utrzymana w klimacie fantasy gra, dostępna była wyłącznie na rynku azjatyckim, ale już za kilka dni (11 lutego) powinna zwojować także i pozostałe rynki, w tym europejski. Lost Ark trafi wówczas na Steam w formie free-to-play. Właściwie to już trafiła, choć póki co w formie wczesnego dostępu. I to właśnie dzięki temu już teraz jesteśmy w stanie oszacować, że zanosi się na pory hit. Między innymi dlatego, że grę oceniło już niemal 2 tysiące graczy, a uśredniona opinia o grze ma póki co rangę "przytłaczająco pozytywne".

Lost Ark to gra free-to-play, która zostanie odblokowana na Steamie już za 2 dni. Okazuje się jednak, że produkcja urzekła graczy jeszcze w czasie trwania krótkiego early access. Wygląda na to, że czeka nas nowy fenomen.

Dobrze o grze świadczy także fakt, że choć za dostęp do produkcji w wersji early access trzeba zapłacić (minimum 50 zł za edycję Lost Ark Bronze Founder's Pack), to uczyniło to już grubo ponad 500 tysięcy graczy. No i aż 96% z tych graczy, którzy podzielili się swoją opinią (sądząc po wspomnianych już recenzjach), zakupu absolutnie nie żałuje. Dodatkowo, gdy zerkniemy na stronę Steam Database, okaże się że tytuł ma obecnie więcej graczy niż PUBG czy GTA V. Drepcze po piętach nawet tytułowi Dota 2. Wygląda na to, że czeka nas nowy fenomen.

Lost Ark to sieciowe RPG akcji, przypominające w ogólnym rozrachunku inne popularne tytuły z gatunku, takie jak Path of Exile, Diablo czy Torchlight. Rozgrywka została przedstawiona w rzucie izometrycznym, a wszelkiego rodzaju akcje wykonujemy za pomocą myszki i klawiatury. Rozpoczynając zabawę, wybieramy jedną z 18 klas postaci, które w reprezentują dość oryginalne podejście do klasycznych archetypów znanych z gier RPG. W grze znalazła się też pełnoprawna kampania, zawierająca rozbudowane misje, interaktywne dialogi z postaciami niezależnymi oraz przerywniki filmowe, dzięki czemu można w nią grać także w pojedynkę.

