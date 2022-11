Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji next-gen nareszcie zaprezentowany. Gameplay z wersji PC w 4K i z Ray Tracingiem

O next-genowej odsłonie popularnego Wiedźmina 3: Dziki Gon słyszeliśmy jeszcze we wrześniu 2020 roku, na kilka tygodni przed premierą konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Za opracowanie ulepszonej wersji początkowo odpowiadała ekipa Saber Interactive, jednak w tym roku CD Projekt RED porzucił współpracę i finalnie producent zadeklarował się do dokończenia prac. Początkowo next-genowa wersja Wiedźmina 3 miała zadebiutować przed next-genową wersją Cyberpunka 2077, jednak finalnie na premierę poczekamy jeszcze do 14 grudnia. Dzisiaj CD Projekt RED w końcu prezentuje swoje ulepszone dzieło.

Next-genowa wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon pojawi się zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji i będzie oferowana za darmo dla osób posiadających już grę w swojej bibliotece. Nie wspomniano jednak, czy w momencie premiery pojawi się także fizyczne wydanie na konsolach. Jeśli chodzi o zmiany, to dotyczą one zarówno warstwy wizualnej jak również czysto gameplayowej. W tym pierwszym przypadku możemy liczyć m.in. na implementację tekstur i modeli w rozdzielczości 4K, obsługę Ray Tracingu czy technik NVIDIA DLSS 2 oraz AMD FSR 2.1. Co ciekawe, podczas pokazu nie wspomniano o DLSS 3, toteż nie wiemy czy najnowsza wersja techniki pojawi się 14 grudnia na PC czy w późniejszym czasie.

Technologia śledzenia promieni w czasie rzeczywistym została wykorzystana do globalnego oświetlenia (RTGI - Ray Traced Global Illumination) jak również do ulepszonych odbić oraz okluzji otoczenia. W przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series możemy liczyć na dwa tryby obrazu - Quality oraz Performance. W tym pierwszym otrzymamy również Ray Tracing i to zarówno w kontekście globalnego oświetlenia jak również odbić. Koszt tego będzie jednak wysoki, bo w trybie Quality zagramy w 30 klatkach na sekundę - dopiero Performance zaoferuje 60 FPS, ale bez wsparcia dla Ray Tracingu. Potwierdzono również, że AMD FSR 2.1 zostanie zaimplementowany do konsol, podobnie jak zrobiono to przy okazji Cyberpunka 2077. Z kolei w wersji PC pojawi się nowy preset dla ustawień graficznych: Uber Plus, w którym otrzymamy jeszcze lepszej jakości tekstury, cienie czy gęstszą i ładniejszą roślinność. Udostępnione materiały potwierdzają lepszą jakość, jednak obecnie trudno powiedzieć, byśmy otrzymali wersję różniącą się diametralnie od dotychczasowych. Z drugiej strony zaprezentowany gameplay na Twitchu miał tak paskudną kompresję, że wiele detali z pewnością umknęło. Bliżej premiery z pewnością ocenimy zarówno wersję PC jak i konsolową.

W przypadku gameplayu największą zmianą będzie możliwość wybrania kamery ustawionej bliżej Geralta - skorzystamy z niej zarówno podczas eksploracji jak i walki. W pokazanym materiale było dzięki temu czuć klimat jeszcze bliższy pierwszej części, gdzie kamera również była ustawiona dużo bliżej pleców Geralta. Nie zabraknie również pomniejszych zmian tj. lepsza jakość cutscenek, opcja powiększenia napisów w grze czy implementacja trybu fotograficznego. Kolejną nowinką będzie wsparcie dla cross-save'a, dzięki czemu będziemy mogli przenosić swoje zapisy pomiędzy różnymi platformami. Otrzymamy także garść przedmiotów inspirowanych serialem Wiedźmin od Netfliksa (w materiale widzieliśmy m.in. charakterystyczny, okrągły medalion Wilka), a Jaskier otrzyma dodatkowo alternatywny wygląd. Next-genowa wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon zadebiutuje na PC i konsolach już 14 grudnia tego roku.

Źródło: CD Projekt RED