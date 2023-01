Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – dodatek ma mieć największy budżet w dotychczasowym dorobku studia

Na 2023 rok zaplanowano premierę dodatku do głośnej gry Cyberpunk 2077, produkcji studia CD Projekt RED. Teraz z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielem deweloperów dowiedzieliśmy się, że dodatek ma być największym rozszerzeniem w historii studia pod względem budżetu. Jednocześnie twórcy chcą uniknąć problemów, które były charakterystyczne dla podstawowej wersji gry i zaznaczają, że prace nad tytułem przebiegają pomyślnie. Premiera gry wydaje się zatem niezagrożona.

Przedstawiciel studia CD Projekt RED zapowiedział, że dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ma być największym rozszerzeniem w historii studia. Choć zabrakło konkretów, to deweloperzy są zadowoleni z przebiegu prac.

W wywiadzie opublikowanym przez Parkiet poruszono wątek początku kampanii marketingowej nowego dzieła CD Projekt RED, ale z pewnością bardziej interesujące dla graczy są doniesienia dotyczące wielkości budżetu nadchodzącej produkcji polskiego studia. Przedstawiciel firmy – Marek Bugdoł, zaznaczył, że będzie to największy dodatek w historii studia pod względem budżetu. Szczegółów, co prawda zabrakło, ale można spokojnie założyć, że CD Projekt RED niezachwianie wierzy w swoją markę, skoro decyduje się nieustannie inwestować pokaźne środki w jej rozwój.

Polskie studio ma dotychczas na swoim koncie dwa duże rozszerzenia fabularne do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Teraz wiemy, że wyróżnikiem Phantom Liberty będzie kwota, jaką wpompowano w produkcję dodatku. Nie są to specjalnie zaskakujące doniesienia po tym, gdy ogłoszono, że w grze ponownie wystąpi Keanu Reeves. Zapowiedziano także udział znanego aktora Idrisa Elby oraz aktorki filmów dla dorosłych Sashy Grey, która wcieli się w prowadzącą jednej z audycji radiowych.

Poruszona została także kwestia początku kampanii marketingowej, co z pewnością jest interesujące z punktu widzenia inwestorów. Nie będzie dużym zaskoczeniem, że przedstawiciel polskiego dewelopera udzielił wymijającej odpowiedzi. Potwierdził jedynie, że prace przebiegają zgodnie z planem, a deweloperzy są zadowoleni z przebiegu procesu tworzenia gry. Z pewnością ta informacja ucieszy fanów dzieła studia, bo jasno pokazuje, że nie dojdzie do przesunięcia tytułu na kolejny rok.

Cyberpunk 2077 zadebiutował w grudniu 2020 roku, jednak premiera nie należała do udanych. Gra CD Projekt RED charakteryzowała się sporą ilością bugów i złym stanem technicznym w edycji na konsole starej generacji. Po problematycznym starcie, dzięki wysiłkowi deweloperów, doprowadzono tytuł do zadowalającego stanu, co przełożyło się na dużą popularność produkcji w zeszłym roku. W szczytowym momencie na platformie Steam w tytuł bawiło się niemal 137 tys. graczy. Dzieło CD Projekt RED zebrało też wiele pozytywnych opinii, zwłaszcza na PC.

Uwaga Pierwotnie opublikowana wersja tekstu dotyczyła wielkości dodatku, ale zdezaktualizowała się po tym, gdy zmodyfikowany został oryginalny artykuł opublikowany przez Parkiet.

