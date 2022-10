Sasha Grey, znana aktorka z filmów dla dorosłych, pojawi się w grze Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

W podstawową wersję Cyberpunka 2077 mocno zaangażowany był aktor Keanu Reeves. Pojawił się on na pamiętnym zwiastunie gry podczas konferencji Microsoftu, a później również zjawił się na scenie, gdy ujawnił pierwszą (z wielu...) datę premiery produkcji Cyberpunka 2077. W samej grze wcielił się w postać Johnnego Silverhanda. Wygląda na to, że CD Projekt RED ponownie zamierza wykorzystać znaną postać, ale tym razem w dodatku Phantom Liberty. Znaczna część męskiej populacji będzie doskonale wiedzieć o kogo chodzi...

Sasha Grey, niegdyś chyba najpopularniejsza aktorka w filmach dla dorosłych, pojawi się w nadchodzącym dodatku Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

W nadchodzącym dodatku do popularnej gry pojawi się nie kto inny a Sasha Grey, czyli ex-aktorka w filmach dla dorosłych. Od kilku lat mocno skręciła jednak w kierunku gier, co widać chociażby po aktywnym streamowaniu różnych produkcji na swoim kanale na platformie Twitch. Teraz Sasha Grey będzie mogła sprawdzić się w produkcji CD Projekt RED. Potwierdzono bowiem jej uczestnictwo w dodatku Widmo Wolności, gdzie wcieli się w Ash - prowadzącą nową stację radiową 89.7 Growl FM. Na chwilę obecną potwierdzono użyczenie głosu, nie wiemy natomiast czy postać Ash pojawi się również w formie cielesnej na ekranie.

Jak widać, twórcy ponownie wykorzystują pomysł by współpracować ze znaną osobą, by w ten sposób dodatkowo wypromować swoją produkcję. Dodatek Phantom Liberty pojawi się w przyszłym roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 jak również Xbox Series. Twórcy zdecydowali się na porzucenie wsparcia dla konsol starej generacji, toteż Widmo Wolności nie pojawi się już na PS4 ani Xbox One. Przyszłość pokaże, czy była to dobra decyzja.

Źródło: Twitter @SashaGrey