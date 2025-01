Alan Wake 2 na PlayStation 5 oraz Xbox Series X został stworzony z myślą o graniu w 30 klatkach na sekundę

Dokładnie za miesiąc do sprzedaży cyfrowej trafi gra Alan Wake 2 od studia Remedy Entertainment. Obecnie producent chętnie opowiada o kolejnych aspektach przygody, gdzie wcielimy się nie tylko w tytułowego pisarza, ale również agentkę FBI - Sagę Anderson. Dotychczas twórcy nie byli specjalnie skorzy do ujawnienia szczegółów działania gry na konsolach obecnej generacji, ale w końcu pewnych konkretów się dowiedzieliśmy. Alan Wake 2 nie podzieli losu Starfielda.

Thomas Puha ze studia Remedy opublikował na portalu X ciekawą wiadomość na temat działania gry Alan Wake 2 na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Przede wszystkim produkcja stworzona została z myślą o rozgrywce w 30 klatkach na sekundę na konsolach obecnej generacji i taki też tryb jest tutaj podstawą. Gra została przygotowana pod kątem zaoferowania jak najlepszej oprawy graficznej i spodziewamy się, że w trybie Quality zostaną użyte pewne efekty Ray Tracingu.

I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later.