Alan Wake 2 na długim, 11-minutowym gameplay'u. Mniej walki, więcej horroru i wymagająca grafika

Pod koniec października na rynek trafi druga część nadnaturalnych przygód pisarza nazwiskiem Alan Wake. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, a także Xbox Series X/S. Tym razem studio Remedy ma jednak podejść do gry nieco inaczej, niż do swoich wcześniejszych tytułów. Otóż zamiast na akcję, nacisk ma być położony w większym stopniu na grozę. Między innymi tę właśnie grozę zobaczymy na najnowszym gameplay'u, który trafił do sieci.

Już 27 października na PC, PS5 i Xbox Series X/S ukaże się oczekiwana kontynuacja jednego z najlepszych thrillerów w historii gamingu. Tym razem jako pełnoprawny horror. Dziś możemy zapoznać się z długim gameplay'em.

W internecie pojawił się właśnie nowy gameplay, na którym zobaczymy kilka atrakcji, jakie ma do zaoferowania Alan Wake 2. Ujrzymy m.in. przechadzkę po kawałku miasta w trakcie śledztwa jako agentka FBI Saga Anderson, jej rozmowy z „lokalsami”, zbieranie poszlak, eksplorację świata gry, rozwiązywanie jednej z zagadek środowiskowych oraz walkę. Ta ostatnia była głównym daniem w pierwszej części przygód Alana Wake'a i - trzeba przyznać - trochę męczyła. W kontynuacji ma tak nie być. A już poniżej - tytułowy gameplay:

Trzeba przyznać, że szczególne wrażenie robi grafika. Tytuł wygląda zjawiskowo nie tylko w trakcie spokojnych sekcji. Nawet w nocy, gdy na żer wychodzą opętani, gigantyczne wrażenie robi oświetlenie, efekty pogodowo-środowiskowe i wszystkie atrakcje związane ze zdejmowaniem z nich bariery mroku. Być może podobnie jak mi, nasunęły się Wam także skojarzenia z serią Resident Evil, co w mojej opinii bardzo dobrze wróży. To co wróży nieco gorzej, to hipotetyczne wymagania sprzętowe. Do tak dobrej oprawy graficznej może być wymagany nie lada sprzęt. O tym przekonamy się najpewniej w najbliższych dniach.

Źródło: IGN