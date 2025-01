Forza Motorsport na Xbox Series X oraz Series S zaoferuje po kilka trybów obrazu. Będzie m.in. 4K, 60 FPS i Ray Tracing

Już w przyszłym miesiącu do sprzedaży (oraz do abonamentu Game Pass) trafi kolejna gra Microsoftu - Forza Motorsport. W ostatnich tygodniach studio Turn 10 chętnie opowiadało o różnych aspektach gry. Nie brakowało także omówienia poszczególnych wydań gry oraz wymagań sprzętowych komputerowej wersji. Nowa Forza Motorsport zmierza także na konsole Xbox Series, a w tym wypadku naprawdę długo czekaliśmy na konkretne informacje dotyczące trybów obrazu oraz płynności. Teraz w sieci pojawiły się jednak doniesienia w temacie.

Xbox Series X zaoferuje trzy tryby obrazu dla Forzy Motorsport: Quality, Performance RT oraz Performance. Xbox Series S udostępni przede wszystkim Quality oraz Performance.

Forza Motorsport to bardzo mocno wyczekiwane wyścigi od Turn 10 oraz Microsoftu. Według najnowszych informacji, Xbox Series X zaoferuje trzy tryby obrazu: Quality, Performance RT oraz Performance. Tylko ten pierwszy wykorzysta Ray Tracing nie tylko w prezentacji aut, ale również na wszystkich trasach. Jednocześnie będzie on ograniczony do 30 klatek na sekundę. W trybie Performance RT, śledzenie promieni będzie wyłączone na trasach, ale w zamian uzyskamy płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. W trybie Performance, RT jest wyłączony, a framerate również sięga 60 FPS-ów.

Konsola Tryby obrazu w Forza Motorsport Xbox Series X Quality: Pełny Ray Tracing (tryby Cinematics, Homespace, Car Theater oraz na trasach)

Rozdzielczość do 4K (dynamiczna rozdzielczość)

Płynność na poziomie 30 FPS

Global Illumination + RTAO



Performance RT: Częściowy Ray Tracing (tryby Cinematics, Homespace, Car Theater; RT na trasach wyłączony, odbicia RT na autach włączone)

Rozdzielczość do 4K (dynamiczna rozdzielczość)

Płynność na poziomie 60 FPS (trasy) lub 30 FPS (Cinematics, Homespace, Car Theater)

Global Illumination + RTAO



Performance: Ray Tracing wyłączony (zarówno na trasach jak również w formie odbić na autach w garażu; RT nadal dostępne w trybach Cinematics, Homespace oraz Car Theater)

Rozdzielczość do 4K (dynamiczna rozdzielczość)

Płynność na poziomie 60 FPS (lub 30 FPS w trybach Cinematics, Homespace oraz Car Theater)

Global Illumination + Baked AO Xbox Series S Quality: Ray Tracing wyłączony (na trasach oraz w formie odbić na autach w garażu)

RT w Cinematics: wyłączony

RT w Homespace: włączony

RT w Car Theater: włączony

Rozdzielczość: 1440p (trasy, Homespace oraz Car Theater); 1080p (Cinematics)

Płynność na poziomie 30 klatek na sekundę

Global Illumination + Baked AO / RTAO

Baked AO: trasy, garaż, Cinematics

RTAO: Homespace oraz Car Theater



Performance: Ray Tracing wyłączony (na trasach oraz w formie odbić na autach w garażu)

RT w Cinematics: wyłączony

RT w Homespace: włączony

RT w Car Theater: włączony

Rozdzielczość: 1080p (wszystkie tryby)

Płynność na poziomie 60 klatek na sekundę (wyścigi) lub 30 FPS (Cinematics, Homespace, Car Theater)

Global Illumination + Baked AO / RTAO

Baked AO: wyścigi, Cinematics

RTAO: Homespace oraz Car Theater

Xbox Series S z kolei zaoferuje dwa tryby obrazu: Quality oraz Performance, jednak w obu przypadkach Ray Tracing we właściwiej grze będzie wyłączony (RT ON będzie tylko w przypadku Homespace oraz Car Theater). Quality zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości do 1440p (mowa ciągle o dynamicznej rozdzielczości, więc w trakcie bardziej obciążeniowych warunków na drodze będzie obniżana) oraz w 30 klatkach na sekundę. W trybie Performance rozdzielczość renderowania zostanie obniżona do Full HD, zachowując płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Więcej szczegółów o trybach umieściliśmy w powyższej tabeli. Poniżej natomiast prezentujemy garść nowych screenów z gry oraz rozbudowany gameplay. Premiera gry Forza Motorsport odbędzie się 10 października.

Źródło: X (Twitter) @IdleSloth84_, Turn 10 (materiały prasowe)