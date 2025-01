Forza Motorsport - twórcy z Turn 10 prezentują nam obszerny materiał z nadchodzącej gry wyścigowej

Jak wiemy, już 10 października 2023 będzie nam dane ponownie chwycić za kierownicę i zmierzyć się na licznych torach wyścigowych. Turn 10 Studios przedstawiło na platformie YouTube obszerny pokaz nadchodzącej gry, obejmujący nie tylko zajawkę graficzną, ale i przybliżone mechaniki rozgrywki. Nadciągająca odsłona serii Forza Motorsport ma stawiać przede wszystkim na levelowanie i budowanie od podstaw swojego własnego pojazdu wyścigowego.

Nowa odsłona serii Forza Motorsport stawia przede wszystkim na budowanie swojego własnego pojazdu wyścigowego od podstaw w towarzystwie fotorealistycznej grafiki, którą można pomylić z filmem.

"Leveluj, buduj, dominuj" pod takim hasłem odbył się pokaz nadchodzącej gry Forza Motorsport. Zapowiedziano, że w rozgrywce ma pojawić się ponad 500 samochodów. Teraz wiemy również, że wraz z rozwojem gry będą dodawane następne pojazdy. Gra w trybie kariery ma opierać się na dużej gammie tras, w których wybieramy pojazd, a następnie go levelujemy. Poziom samochodu ma przekładać się na dostępne do niego części i ilość punktów, które możemy przeznaczyć na ulepszenia. Punkty doświadczenia samochodu będziemy zdobywać, między innymi pokonując zakręty czy zajmując wysokie miejsca w tabeli. Dodatkowo twórcy przedstawili system Open Practice, który jest niczym innym jak treningiem torowym, który ma pozwolić graczowi wyćwiczyć swoje umiejętności oraz pozwolić wyczuć pojazd. Każde pokonane okrążenie ma być monitorowane na bieżąco i porównywane do naszego najlepszego wyniku.

Twórcy dodają również, że w grze został zaimplementowany jeszcze lepszy system AI dla przeciwników. Opracowano go za pomocą uczenia maszynowego, dzięki czemu ma on dorównywać najlepszym kierowcą świata. Sztuczna inteligencja ma wykorzystywać jedynie "umiejętności", bez oszukiwania czy dodatkowych przywilejów na starcie. Od strony graficznej można powiedzieć, że tytuł stoi na bardzo wysokim poziomie. Powyższy kadr spokojnie można pomylić ze realnym zdjęciem. Duże wrażenie powoduje też scena z gameplayu gdy patrzymy z pierwszej osoby, gdyż tutaj również możemy odnieść wrażenie, że oglądamy nagranie. Niemniej jednak rzut z trzeciej osoby już potrafi pokazać, że mamy do czynienia z grą, a w szczególności widoczne jest to po karoserii aut. Warto dodać, że gra na pokazie została uruchomiona w rozdzielczości 4K (3840x2160) przy odświeżaniu obrazu na poziomie 60 Hz.

Wiadomo również, że gra będzie działała w myśl Always Online, a to oznacza, że żeby dokonywać postępów będziemy musieli pozostawać w ciągłym połączeniu z Internetem. Dodatkowo wiemy również, że pakiety DLC Deluxe i Premium będą jedyną planowaną i dodatkowo płatną zawartością. Wobec tego w grze prawdopodobnie nie znajdziemy mikropłatności czy skrzynek (lootboxów) z przedmiotami/częściami samochodowymi. Zdaje się to być bardzo pozytywną informacją, zwłaszcza w złotych czasach takiego modelu biznesowego dla gier.

Źródło: Xbox Game Studios, Turn 10 Studios