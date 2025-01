The Crew Motorfest - duża prezentacja materiałów w trakcie Ubisoft Forward. Szykuje się sporo egzotycznej jazdy

Jak wiemy już od kilku miesięcy, Ubisoft zrezygnował ostatecznie z klasycznej numeracji nadchodzącej kolejnej odsłony serii gier wyścigowych. I wygląda na to, że nie chodzi jedynie o odświeżenie wizualne. Twórcy wyraźnie starają się stworzyć poważną konkurencję dla serii Forza Horizon, co widać zarówno przy decyzjach związanych z designem, jak i lokacjami. Sporo więcej można powiedzieć o tym projekcie po wczorajszym Ubisoft Forward.

The Crew Motorfest będzie miał swoją premierę 14 września. Na razie zaś Ubisoft udostępnił nowe zapowiedzi tytułu.

Tak jak piąta część Forzy Horizon umiejscowiona jest w świecie stylizowanym na Meksyk, The Crew Motorfest zaprowadzi nas na słoneczne Hawaje. A konkretnie chodzi o wyspę O’ahu, którą kojarzyć możemy z serii Test Drive Unlimited - zresztą Ivory Tower, studio współpracujące z Ubisoftem nad tym projektem, składa się w pewnej mierze z byłych pracowników Eden Games. Tam właśnie rozgrywać się będzie tytułowy Motorfest, wielkie święto dla fanów szybkiej jazdy w najlepszych wozach. Szykuje się więc interesująca zmiana klimatu we franczyzie.

Pierwsze konkretne trailery nie pozostawiają wątpliwości - trzecia część The Crew naprawdę porazi widowiskowością i liczbą atrakcji. Do dyspozycji będziemy mieli całą masę wozów różnego rodzaju - od Porsche po Hummery - a wraz z tym naturalnie całą gamę wyścigów, czy to na otwartym terenie, czy po krętych drogach. Brzmi nieźle, ale czas pokaże, czy Playground Games rzeczywiście ma się czego obawiać na tym polu. The Crew Motorfest wejdzie na komputery osobiste, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, a także Xbox Series X|S.

Źródło: Ubisoft Forward