Recenzja Gran Turismo 7 na PlayStation 5 - Prawdziwa laurka od fanów motoryzacji dla fanów motoryzacji

Gran Turismo to wciąż jedna z tych legendarnych marek, które nigdy nie wyszły poza konsole PlayStation. Sony oraz Polyphony Digital w ostatnich latach nieco zaniedbało tę serię, przez co w ostatnich latach PlayStation 4 w ogóle nie otrzymało typowo singlowego Gran Turismo, a jedynie mocno ukierunkowane na rozgrywkę sieciową Gran Turismo Sport. Dopiero przed premierą PlayStation 5 ogłoszono pełnoprawną, siódmą część. Początkowo sądzono, że będzie to tytuł ekskluzywny dla PS5, ale z czasem okazało się, że gra zmierza także na starą generację. Więc tak, PlayStation 4 w końcu otrzymuje kompletnie nową część GT, ale jednocześnie nie będzie to tytuł z wyłącznością tylko na tę generację. Wersja PS5 powinna błyszczeć pod względem wizualnym, ale już pierwsze materiały nie zwiastowały jakiegoś szoku graficznego. Tak jest też w rzeczywistości, co nie oznacza że gra nie broni się pod innymi względami. Gameplay stoi tutaj na wysokim poziomie.

Autor: Damian Marusiak

Seria Gran Turismo obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Być może to był także jeden z powodów, dla których zdecydowano się opóźnić debiut (początkowo gra miała zadebiutować w 2021 roku). W końcu możemy jednocześnie cieszyć się z nowej części popularnej serii i świętować jubileusz. Pierwsza gra zadebiutowała w 1997 roku na konsole PlayStation, a kolejne wychodziły na następne generacje tj. PlayStation 2, PlayStation 3 oraz PlayStation 4. Liczymy, że GT7 nie będzie jedyną częścią na obecną generację. Nowa gra niestety pod wieloma względami nie jest w żadnym wypadku next-genem, a tylko lekko przypudrowanym past-genem. Posiadacze PS4 czy PS4 Pro nie muszą się obawiać, że otrzymają grę o kiepskiej oprawie wizualnej. To wersja na PS5 nie wypada pod tym względem zdecydowanie lepiej. Marka Gra Turismo była trochę ospała po drodze, nie wychodziły żadne nowe, pełnoprawne gry (Gran Turismo 6 zadebiutowało w 2013 roku, a po drodze otrzymaliśmy tylko sieciowy spin-off). W międzyczasie Microsoft bardzo mocno uderzył z marką Forza, którą podzielono na dwie serie. Motorsport, będąca bliższą konkurencją dla GT oraz Horizon, w której liczy się piękna grafika i czysta frajda z kolejnych wyścigów. Sony nie ma żadnej odpowiedzi na tę drugą serię i chyba najwyższa pora by japońska firma coś zrobiła w tym temacie.

Gran Turismo 7 to najnowsza część popularnych gier wyścigowych na konsolach PlayStation. Za tytuł ponownie odpowiada Polyphony Digital.

Choć Sony nie ma odpowiedzi na Forzę Horizon, bez wątpienia może być zadowolone z końcowego efektu prac nad Gran Turismo 7. Pod wieloma względami to tytuł unikalny nawet na dość wąskim polu gier wyścigowych. Jest to chyba jedyna seria, w której widać autentyczną miłość twórców do tematyki szeroko pojętej motoryzacji. GT7 niemalże przyłącza nas informacjami na temat aut oraz ich szczegółowymi statystykami. Na dzień dobry otrzymujemy dostęp do ponad 400 samochodów, a każdy z nich może liczyć na bardzo dokładny opis z historią, jego najważniejszymi atutami i wadami oraz niezwykle szczegółowymi statystykami. Gran Turismo 7 to gra, w której wyścigi to połowa zawartości. Druga połowa to cała motoryzacyjna otoczka, jaka towarzyszy wyścigom. Nawet jeśli nie jesteście ogromnymi fanami motoryzacji, jestem przekonany, że GT7 zaoferuje Wam mnóstwo wiedzy oraz ciekawostek.

Naszą recenzję Gran Turismo 7 połączyliśmy z prezentacją nośnika SSD ADATA XPG GAMMIX S70 Blade, który został przygotowany m.in. z myślą o użytku w konsoli Sony PlayStation 5. Spełnia on wszystkie wymagania producenta. Obsługuje interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe, oferuje wysokie transfery w sekwencyjnym odczycie oraz zapisie. Jego rozmiary idealnie pasują do konsoli, więc nie będzie sytuacji, że przykładowo radiator jest zbyt duży i nie mieści się we wnęce w obudowie urządzenia. Sprawdziliśmy jak ADATA XPG GAMMIX S70 Blade radzi sobie z wczytywaniem Gran Turismo 7 oraz jak wypada test kopiowania na tle wbudowanego (dla przypomnienia, niewymiennego) SSD od Sony.