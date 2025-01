Forza Motorsport - Turn 10 pojawia się z konkretami. Kolejna odsłona słynnej serii z zapowiedzią i dokładną datą premiery

Gra od deweloperów z Turn 10 dość długo zbiera się z premierą. Wystarczająco, by wielu fanów zaczęło mieć wątpliwości co do tego, czy projekt na pewno znajduje się na właściwym kursie. Jeszcze tej wiosny twórcy nas uspokajali, zapewniając, że wszystko jest z nim w porządku, po prostu wymaga on dopracowania naprawdę wielu szczegółów, tak by premiera zadowoliła jak najwięcej osób. Wygląda na to, że to może być prawda, jako że nareszcie zobaczyliśmy zielone światło.

Forza Motorsport wejdzie na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S 10 października. Wypuszczono przy tym nowy zwiastun.

Co prawda sam trailer jest jeszcze dość ogólnikowy, a na dłuższy zapis rozgrywki przyjdzie nam czekać do jutra, gdy rozpocznie się transmisja Forza Monthly, ale znamy już to, co najważniejsze. Zgodnie z niedawnymi pogłoskami Forza Motorsport dołączy do powiększającej się puli jesiennych premier. A na razie wszelkie dotychczasowe materiały udowodniły, że zdecydowanie jest na co czekać. Z tego też względu natłok hitów w kolejnych miesiącach nie powinien przeszkodzić uznanym deweloperom w udanym wejściu na rynek.

Najnowsza, ósma już odsłona kultowej franczyzy ma być gigantycznym skokiem jakościowym w stosunku do poprzednika. Zgodnie z szumnymi zapowiedziami twórców, nowości i usprawnienia obejmą zasadniczo każdy aspekt tytułu. Dzięki najnowszym technologiom, w tym rzecz jasna Ray Tracingowi, oprawa ma zachwycać fotorealizmem - co widać już na zwiastunach - a także chociażby zaawansowanym modelem zniszczeń. Różnorodne środowiska, setki wozów do dyspozycji czy ponad 800 usprawnień do nich także zdecydowanie zachęcają do sprawdzenia. Dłuższy gameplay z gry zostanie pokazany już jutro, w trakcie Forza Monthly.

Źródło: Xbox Games Showcase