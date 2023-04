Forza Motorsport - twórcy dopracowują ostatnie szczegóły. Gra studia Turn 10 zadebiutuje zgodnie z planem

Microsoft nadal nie ma w swojej bibliotece wielu gorących tytułów na wyłączność platformy Xbox, jednak w najbliższych miesiącach ma się to zmienić. W drodze jest już Starfield, Redfall, a także wyczekiwana Forza Motorsport. Tylko gra studia Turn 10 nie ma jeszcze sprecyzowanej daty premiery - wiadomo jedynie, że pojawi się w tym roku. Przez to wielu graczy obawia się, że stan techniczny produkcji pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Cóż, chyba niepotrzebnie.

Forza Motorsport doczeka się premiery jeszcze w tym roku. Twórcy szykują się powoli do finalizacji prac nad grą.

Na oficjalnym blogu Forza pojawił się właśnie wpis, który powinien uspokoić wszystkich fanów serii. Brzmi on następująco: "Chociaż koncentrujemy się na dopracowywaniu i przygotowaniu Forza Motorsport do premiery jeszcze w tym roku, nadal chętnie słuchamy waszych próśb o funkcje i ścieżki, przez co będziemy pamiętać, co najbardziej chcielibyście zobaczyć w przyszłości". To sugeruje, że twórcy poradzili sobie już z większością przeszkód i zbliżają się do finalizacji prac nad nową Forzą Motorsport.

Od bardzo dawna wiemy jedynie, że nowy tytuł studia Turn 10 pojawi się w 2023 roku, jednak do tej pory nie poznaliśmy konkretnej daty. Nowa informacja potwierdza więc przypuszczenia, że przed końcem bieżącego roku gra będzie gotowa. Spekuluje się, że termin premiery może zostać ujawniony już podczas wydarzenia Xbox Games Showcase, które odbędzie się 11 czerwca. Gra ma zaoferować m.in. ponad 500 szczegółowo odwzorowanych, 20 różnych środowisk, dynamiczną pogodę (w tym temperatury torów) i pory dnia, Ray Tracing w czasie rzeczywistym oraz szczegółowe uszkodzenia samochodu. Forza Motorsport ukaże się na PC oraz konsolach Xbox Series S|X.

