Volcano Panorama - premiera efektownej obudowy zamkniętej w szkle. Całość wyróżnia się dwukomorową konstrukcją

Firma Modecom na pewno dobrze znana jest każdemu, kto w ostatnich latach stanął przed wyborem obudowy komputerowej. Jej produkty dostępne są w sklepach już od 25 lat, jednak w ostatnim czasie oferta nieco się zmieniła. Przede wszystkim zaprezentowano nową linię urządzeń dla graczy, czyli Volcano Gaming, i to właśnie do niej trafiają teraz efektownie prezentujące produkty o gamingowym charakterze. Kolejnym z nich jest świeża obudowa Volcano Panorama.

Obudowa Volcano Panorama w wersji NF Midi, czyli bez wentylatorów, została wyceniona na 289 złotych. Najdroższa wersja z siedmioma rotorami wyceniona została na 529 zł (szara) / 539 zł (biała).

Volcano Panorama to dwukomorowa konstrukcja przeznaczona dla tych, którzy w przemyślany sposób dobrali komponenty komputerowe i teraz chcą je elegancko wyeksponować. Całość pomieści płyty główne w rozmiarze ATX (standardowe i z odwróconymi złączami). Obudowa ma wymiary 433 x 295 x 388 mm i powinna pomieścić karty graficzne o długości do 400 mm czy chłodzenie procesora do 175 mm. Co więcej, znajdzie się tu także miejsce na całkiem pokaźnych rozmiarów chłodzenie wodne – na dole i na górze mieszczą się chłodnice 360 mm. Podobnie jak inne modele z serii Volcano, model Panorama cechuje się prostym mechanizmem zdejmowania paneli (na zatrzaski). Warto też dodać, że na pokładzie nie zabrakło magnetycznych filtrów przeciwkurzowych - jeden ulokowano na dole, drugi na górze, a kolejne dwa na panelu bocznym.

Volcano Panorama to obudowa, która ze względu na swoje atuty jest przeznaczona do stawiania jej na biurku, dlatego nie dziwi fakt, że panel I/O (z dwoma złączami USB 3.0 i jednym USB-C) umieszczono w jej dolnej części. Całość przystosowano do instalacji dwóch dysków 3,5 cala i jednego 2,5 cala, a pod nimi zmieści się pionowo montowany zasilacz o długości do 200 mm. Obudowa wykonana jest ze szkła hartowanego i stali o grubości 0,6 - 0,8 mm, posiada także gumowe przepusty na przewody i organizery na rzep.

Produkt dostępny jest w kolorze białym lub szarym w kilku wersjach. Volcano Panorama Apex ARGB Midi to model z fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami. Można wybrać spośród kilku propozycji: 3F z trzema rotorami ARGB w standardzie, 5F - z pięcioma lub 7F - z siedmiona. Można również wybrać Volcano Panorama NF Midi, czyli model bez wentylatorów, ale za to z atrakcyjną ceną ustaloną na 289 złotych. Najdroższa wersja z siedmioma wentylatorami wyceniona została na 529 zł (szara) / 539 zł (biała). Każdy wariant posiada zamontowany fabrycznie kontroler obsługujący 9 wentylatorów, ściereczkę z logo, śrubokręt oraz dedykowane pudełko na śrubki.

Źródło: Modecom