Test obudowy Volcano Space Apex ARGB - Nowe oblicze Modecom, który wchodzi do wyższej kategorii jakościowej i cenowej

Modecom przystępuje do zmasowanej ofensywy na rynku obudów komputerowych, szykując wachlarz solidnych premier w różnych segmentach, gdzie najcięższe działa wytacza za pośrednictwem odseparowanej marki Volcano. Dzisiaj na warsztat weźmiemy flagowy model polskiego producenta, który stylistycznie czerpie inspiracje chociażby od akwariów Lian Li, cieszących się szeroką popularnością wśród pecetowych entuzjastów. Volcano Space Apex ARGB reprezentuje najświeższe trendy, wprowadza mnóstwo ciekawych rozwiązań oraz wywiera pozytywne wrażenie pod względem jakości wykonania. Całość wygląda naprawdę obiecująco, niejako otwierając zupełnie nowy rozdział w historii warszawskiej firmy...

Autor: Sebastian Oktaba

Pamiętacie obudowę Modecom Volcano Amirani ARGB? Okazała się lepszym i zarazem tańszym wariantem Lian Li Lancool 215, jednocześnie ciesząc uznaniem branżowych mediów oraz zainteresowaniem klientów. Stanowiła ogromny krok naprzód względem innych konstrukcji tego producenta, nawet bezsprzecznie udanego budżetowego Modecom Oberon Pro występującego w kilku odmianach. Skrzynka musiała okazać się sukcesem sprzedażowym, ponieważ firma postanowiła zmienić dotychczasową strategię wizerunkową i przeprowadziła wewnętrzną rewolucję. W momencie zainicjowania nowych obudów, Modecom oddzielił markę Volcano od podstawowego portfolio, tworząc osobną linię produktową skierowaną do wymagającego odbiorcy. Otrzymujemy zatem urządzenia bardziej dopracowane technicznie, wykonane z jakościowych materiałów oraz mające ambicje rywalizować ze światową czołówką.

Volcano Space Apex ARGB to solidna obudowa, ważąca prawie 12 kilogramów i zbudowana z materiałów dobrej jakości. Submarka Modecoma przeszła spore zmiany, które pozytywnie wpłynęły na ofertę produktową.

Jednym z reprezentantów nowego rozdania jest Volcano Space Apex ARGB, charakteryzujący się szklanym frontem, połączonym ze szklanym prawym bokiem, co skutkuje ekspozycją niemal wszystkich podzespołów bazowych. Przewijają się tutaj ewidentne inspiracje Lian Li O11DW Dynamic, jednak w gruncie rzeczy otrzymujemy skrzynkę koncepcyjnie bardziej zbliżoną do ADATA XPG Invader X RGB, Kolink Unity Arena ARGB oraz LC-Power Gaming 806W. Komora zasilacza i nośników, chociaż została wyraźnie skrócona, nadal zajmuje znaczną część piwnicy. Oryginalny projekt na jakim bazuje Volcano Space Apex ARGB przeszedł drobne modyfikacje pod dyktando Modecom, uzyskując ostateczną postać recenzowanego modelu m.in. wstawiono większe wentylatory. Obudowa występuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej, kosztując w chwili pisania artykułu poniżej 600 złotych, zatem to najdroższa skrzynka w ofercie Volcano.

Volcano

Space APEX ARGB Volcano

Expanse T APEX ARGB Volcano

Amirani ARGB Wymiary 461 x 505 x 235 mm 490 x 505 x 235 mm 455 x 475 x 215 mm Waga 11.6 kilograma 12.2 kilograma 8.2 kilograma Front Szkło Siatka Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 3 2 4 Zatoki 3.5" 1 3 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 430 mm 405 mm 380 mm Długość PSU 186 mm 315 mm 200 mm Wysokość coolera 183 mm 180 mm 165 mm Fabryczne wentylatory 4x 140 mm 4x 140 mm 2x 200 / 1x 120 mm Miejsc na wentylatory 8 10 6 Kontroler obrotów Tak Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra - / 360 / 360 mm 360 / 360 / 360 mm 360 / - / 240 mm Wyciszenie - - - Cena 589 zł 589 zł 369 zł

Volcano Space Apex ARGB to obudowa wykonana w formacie midi tower o wymiarach 461 x 505 x 235 mm, jednak sporym zaskoczeniem okazuje się ponadprzeciętna waga urządzenia, wynosząca prawie 12 kilogramów. Flagowy model Volcano wykonano z walcowanej blachy SPCC o grubości 0.8 mm oraz delikatnie zadymionego 4 mm hartowanego szkła, uzupełniając nóżkami z solidnego tworzywa sztucznego. Niektórzy nadal oceniają jakość obudowy przez pryzmat wagi, wówczas byłaby to zdecydowanie wyższa półka, dorównująca znacznie droższym konstrukcjom o podobnym kształcie. Fabrycznie otrzymujemy także zestaw czterech 140 mm wentylatorów ARGB, podpiętych do kontrolera PWM/LED, mających zapewnić skuteczny przewiew pomimo zabudowanego frontu. Volcano Space Apex ARGB to zupełnie inne wcielenie Modecoma, nawet w stosunku do udanego Volcano Amirani, ale również cena troszeczkę się zmieniła...